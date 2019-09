Top 5 des classements 2019 de la Série Sportsman Québec TEC

Ce samedi 31 août se tenait le dernier programme de la saison de la Série Sportsman Québec TEC. Pour cette 13e saison, plusieurs pilotes se sont d'ailleurs démarqués. Voici le top 5 des classements 2019.

Championnat général TEC

Il a déjà été confirmé que le pilote de la voiture #67 Dominic Jacques a été couronné champion 2019. Au classement général, le #40 Sylvain Labbé a terminé au 2e rang du classement suivi par seulement 2 points du #26 Martin Bisson. Le top 5 du classement est complété par le #89 Marc Bertrand et le #72 Louis-Philippe Lauzier.

Championnat des recrues Méchoui International

Le #26 Martin Bisson met la main sur le titre de recrue de l’année Méchoui International, suivi du #42 Sébastien Bouchard. Au 3e rang, on retrouve le #32 Stéphan Hardy. Le #8 Maxime Robin et le #3 Julien Bernier occupent respectivement les 4e et 5e positions.

Championnat Triple Couronne Méchoui International

Pour une 1re saison, la Série Sportsman Québec TEC, en partenariat avec Méchoui International, a mis en place une Triple Couronne. La 1re épreuve a eu lieu le 23 juin dernier lors du Steve Lesage 200 à l’Autodrome Montmagny. Les pilotes se sont ensuite rendus du côté de l’Autodrome Saint-Félicien pour terminer la dernière manche, ce samedi 31 août, à l’Autodrome Montmagny. L'organisation est très heureuse du taux de participation, en effet, 31 pilotes ont participé à au moins une épreuve de la Triple Couronne et 18 pilotes ont complété l’ensemble des trois épreuves.

Le premier titre de champion de la Triple Couronne Méchoui International va au #67 Dominic Jacques (324 points). En 2e position, on retrouve le #26 Martin Bisson (309 points) qui a devancé de 1 point le #72 Louis-Philippe Lauzier (308 points) lors du dernier programme. Le top 5 est complété par le #89 Marc Bertrand et le #47 David Gagnon qui sont à égalité avec 307 points.

Étoile Five Star

Le prix Five Star est remis au banquet de fin de saison sous forme de tirage. Chaque tranche de 5 points accumulés donne droit à un coupon et le pilote doit être pigé à deux reprises pour mettre la main sur un bon d’achat de 1000 $ de Five Star. Tous les pilotes qui ont fait 100 % des courses ont au minimum deux coupons. Le #72 Louis-Philippe Lauzier occupe à égalité le premier rang avec le #47 David Gagnon (52 points). En 3e position, on retrouve le #40 Sylvain Labbé (42 points). Martin Bisson #26 occupe, quant à lui, le 4e rang (38 points). Il est suivi du #22 Louis-Philippe Labrecque, qui complète le top 5 (36 points).

Hard Charger Suspension Turcotte et Hard Charger recrue Autolook

Le pointage des deux Hard Charger est cumulé en fonction du nombre de dépassement positif fait par les pilotes tant en qualification qu'en finale. Pour la saison 2019, grâce à Autolook d’Alma, un classement a été ajouté pour récompenser les pilotes recrues. Les deux premiers pilotes des deux classements recevront un boni au banquet de fin de saison.

Le #67 Dominic Jacques occupe le 1er rang du Hard Charger Suspension Turcotte avec un total de 83 points. En 2e position, on retrouve le #26 Martin Bisson qui a cumulé 42 points.

En ce qui concerne le Hard Charger recrue Autolook, le #26 Martin Bisson remporte le 1er prix avec ses 42 points cumulés, suivi de l’équipe #94 Françis Gagnon et de Marc-André Bergeron qui ont cumulé 1 point.

La Série Sportsman Québec tient à remercier l’ensemble de ses partenaires qui rendent ces prix possibles. L’implication des Entreprises Michael Lavoie, dans le prix de la recrue de la semaine qui a été remis à chaque programme, est aussi à souligner. De plus, les podiums ont été bonifiés tout au cours de la saison grâce à la participation de Multi-Tonte, Déplacements de bâtiments JMD ainsi qu'à Silverwax, en collaboration avec Festidrag.