La Classique internationale de canots de la Mauricie: 2 équipes beauceronnes participaient

Les deux équipes de rabaska (R9) beauceronnes, le Drakkar de Beauce et Canotage Beauce ont participé à la 86e édition de La Classique internationale de canots de la Mauricie. Cette compétition se déroulait la fin de semaine dernière et terminait la saison.

La Classique est la plus ancienne course marathon en rivière au monde. Les canotiers ont pagayé pendant 3 jours sur une distance de 200 km sur la rivière Saint-Maurice. Le départ se faisait à La Tuque et l’arrivée était à Trois-Rivières. Tout le long du trajet, les équipes devaient faire de nombreuses sections de portage très difficiles et affrontaient des rapides.

Selon le Président du Drakkar de Beauce, Jean-François Grenier : « Les objectifs fixés par l'équipe sont atteints! Nous voulions faire partie des cinq premières équipes et c'est mission accomplie. Nous avons travaillé très fort cet été. Nous avons fait le plus d'heures de rames possible et ce fut payant! Personne ne s'est blessé pendant la course. L'énergie était au max et tout le monde est revenu très heureux de leur expérience. »

Résultats

Un total de dix équipes participait.

Le Drakkar de Beauce a terminé au 5e rang avec un temps au cumulatif de 13 :38 :25.

Canotage Beauce a obtenu le 6e rang avec un temps de 13 :44 :56.

Rameurs Drakkar de Beauce

Grenier, Jean-François

Veilleux, Mylène

Vachon, Cédric

Lachance, Marie-Claude

Veilleux, Sophie

Saint-Laurent, Martin

Quirion, Éric

Reyes, David

Maheux, Olivier

Roy, Augustin

Padovani, Éric

Lamontagne, Rénald

Forget, Marie-France

Kirouac, Kate

Lessard, Marc-Antoine

Rameurs Canotage Beauce

Sirois, Bernard

Boucher, Claude

Ruel, Christian

Denis, François

Pépin, Éric

Quessy, Manon

Marchand, Andrée

Boutin, Nicole

Mercier, Veronique

Veillette, Marie-Soleil

Morin, Thierry

Veilleux, Dany

Mainville, Pascal

Drouin, Jean-Pier

Sirois, Richard