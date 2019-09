Patrice Bernier donnera une conférence à Saint-Georges

L’Ascalon de Saint-Georges est fier d’annoncer la venue à Saint-Georges de Patrice Bernier à titre de conférencier dans le cadre du projet des ambassadrices et des ambassadeurs de l’esprit sportif. La conférence se déroulera à l’auditorium du cégep Beauce-Appalaches dès 17 h, ce lundi 9 septembre 2019.

Patrice Bernier est un joueur de soccer canadien de niveau international qui a évolué au poste de milieu de terrain avec l’Impact de Montréal dans la Major League Soccer (MLS). Il est nommé le deuxième capitaine dans l’histoire de l’Impact en MLS le 13 février 2014. Il a accumulé les titres et les honneurs tant à l’international qu’au Canada depuis plus de 20 ans. En 2012, il est nommé joueur par excellence de l’Impact de Montréal et joueur le plus impliqué dans la communauté. Il a également participé au match des étoiles de la MLS en 2013 et au Championnat canadien Amway en 2013 et 2014. Il a été choisi joueur professionnel par excellence par la Fédération de soccer du Québec à huit reprises.

Il s'est retiré du soccer professionnel en octobre 2017 et a reçu la Médaille de l’Assemblée nationale pour sa contribution sportive au Québec. La même année, il a été intronisé au Temple de la renommée du soccer québécois. M. Bernier est actuellement entraîneur-adjoint à l’Impact de Montréal et à l’Académie de l’Impact de Montréal.

L’accès à la conférence est en priorité ouvert aux joueuses, joueurs, membres de soccer de l’Ascalon Saint-Georges ainsi qu’aux élèves du programme Sport-Études soccer Beauce.

L'inscription est gratuite mais obligatoire avant ce dimanche 8 septembre à 12 h. Voici le lien pour s'inscrire : https://forms.gle/WGzadEHFpGt5kQKTA.

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter Alfred Picariello, au 418 313-0088, ou par courriel, à l'adresse [email protected].