Raphaël Lessard fait partie des pilotes élites invités du Speed51 Super Select à Indianapolis

Raphaël Lessard a appris, le mercredi 4 septembre, de la part des organisateurs du Speed51 Super Select, qu’il fait partie des pilotes élites invités à la course « All-Stars » en Super Late Model ce week-end à Indianapolis. Seuls les pilotes qui ont remporté des victoires dans cette série sont éligibles.

Raphaël Lessard sera au volant de la voiture #1 FRL Express, préparée par Wilson Motorpsorts, comprenant un châssis entièrement fabriqué par Rowdy Manufacturing, qu’il connait bien d'ailleurs, grâce à des victoires en 2018 à Bristol au Tennessee et au Redbud 400 à Anderson Indiana par le passé. Speedway dans le passé. Il estime se trouver dans de bonnes circonstances pour jouer pour un podium, et dans son for intérieur, la victoire.

« J’adore le défi de me mesurer contre et de battre les meilleurs pilotes de leur catégorie, surtout avec une équipe de pointe comme celle de Donnie Wilson. La stratégie de course sera simple : tout donner pour gagner, du premier au dernier tour. Beaucoup de plaisir en vue et surtout de l’action. C’est le genre de show que les amateurs de course ne veulent pas manquer. Les meilleurs pilotes seront en piste samedi! », a expliqué Raphaël Lessard avant de quitter Montréal vers les États-Unis.

Raphaël Lessard a été décrit par les organisateurs du Speed51 Super Select comme « un des pilotes les plus talentueux et performants en Super Late Model en Amérique du Nord » (source : https://speed51.com/final-group-of-race-winners-invited-to-slm-all-star-race/).

Courue sur 75 tours de l’ovale de 1,04 km et 12 degrés d’inclinaison en virage du Lucas Oil Raceway (ex-Indianapolis Raceway Park), la piste fait l’unanimité chez les pilotes. Près de 50 des meilleurs pilotes gagnants en Super Late Model joueront pour la victoire.

Les essais auront lieu à 15 h et les qualifications à 18 h. Quant à la course, celle-ci débutera à 20 h 45.