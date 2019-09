Les Condors gagnaient leur premier Bol d’Or il y a 40 ans déjà

Voilà déjà 40 ans que l’équipe de football des Condors gagnait le premier Bol d’Or de son existence au profit des Patriotes du Cégep Saint-Laurent. Samedi soir, lors du deuxième match à domicile de l’équipe, on a tenu à souligner cette victoire marquante.

L’un des quarts-arrière de l’époque, Jean-Pierre Métivier, se rappelle de ce match comme si c’était hier.

« Nous étions les champions de la région de Québec. Au Bol d’Or, à l’époque, c’était toujours la région de Montréal qui gagnait. »

Le match très serré s’est terminé avec un pointage de 17 à 13.

« Nous avons pris les devants pendant la première demie, nous menions 17-0. Les Patriotes ont ensuite effectué une remontée. Nous avons gagné, mais c’était le temps que ça finisse », explique l’ancien quart-arrière en riant.

« Je me souviens que le joueur du match avait été Pierre Mercier qui occupait une position défensive. Il était présent hier. »

Une semaine de célébrations

Cette première conquête du Bol d’Or a provoqué l'allégresse parmi les équipiers de la formation qui était dirigée par Benoît Gravel en 1979.

« Nous étions euphoriques. On n’y croyait pas. »

Jean-Pierre Métivier se souvient d’avoir célébré cette victoire toute une semaine.

« Nous étions reçus partout. Nous avions même été reçus à l’Hôtel de Ville. Nous ne pensions plus à l’école, mais seulement à fêter ce triomphe-là. »

Des retrouvailles touchantes

Jean-Pierre Métivier était heureux de retrouver ses collègues de l’époque hier. Près d’une vingtaine d’entre eux étaient présents pour cette commémoration.

« Ça faisait drôle. Il y en a plusieurs qui ont changé… il y en a qui ont les cheveux blancs, d’autres qui n’en ont plus. »

Une chose qui n’a pas changé, c’est la complicité entre les anciens footballeurs des Condors.

« Le football c’est très intensif. Pendant trois mois nous sommes comme une grosse famille et quand on réussit à remporter tous les honneurs, c’est comme si on était liés à la vie à la mort. »