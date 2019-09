Jarrets Noirs : une deuxième victoire contre le Polycor cette fin de semaine

Pour une deuxième partie le 8 septembre, il a fallu des manches supplémentaires pour déterminer un gagnant entre les Jarrets Noirs et le Polycor de Charlesbourg. Une poussée de quatre points en 10e manche des Beaucerons leur a permis de l’emporter 9 à 5, au Parc de Bon Pasteur de Charlesbourg.

Pour les Jarrets Noirs de Beauce, Louis-Philippe Bélanger était au monticule pour amorcer la rencontre.

Après une manche parfaite, Bélanger éprouve ses premiers ennuis à la manche suivante alors qu’il voit le Polycor inscrire pas moins de quatre points sur quatre coups sûrs et une erreur.

Lors de cette même manche, les Jarrets Noirs ont perdu les services de leur receveur Louis-Alexandre Morin sur une séquence en défensive. Frédéric Parent a réalisé un relais en direction de Morin pour retirer un joueur adverse, la balle a ricoché sur l’épaule de ce joueur avant de terminer sa course en plein front de Morin. Ce dernier a quitté la rencontre victime d’une commotion cérébrale.

Les Jarrets Noirs ont inscrit leur premier point en quatrième manche. Frédéric Parent est venu marquer sur un simple de Félix Pelletier.

En cinquième manche, les Beaucerons ont ajouté trois autres points, dont deux, sur un circuit de Jonathan Dulac alors que Frédéric Girard était sur les sentiers. L’autre point est venu d’un ballon-sacrifice de Jonathan Dulac qui a poussé Guillaume Drouin au marbre. Le pointage était de 4 à 4.

Charlesbourg a repris l’avance dans cette sixième manche, mais les Jarrets Noirs ont recréé l’égalité une fois de plus grâce au deuxième circuit du match de Jonathan Gilbert. Ce circuit en solo de Gilbert a poussé les deux équipes à disputer une deuxième prolongation en deux rencontres.

Venu en relève à Bélanger, Jonathan Dulac n’a rien donné durant les trois manches de prolongation. Pour ce qui est de l’attaque, elle s’est manifestée lors de la dixième manche. Frédéric Parent et Jonathan Dulac ont produit chacun un point sur des simples. Puis, le simple de Yanick Lachance a permis Alex Potvin et Frédéric Parent de croiser le marbre.

Dulac a terminé la rencontre en retirant dans l’ordre le Polycor.

Cette victoire permet aux Jarrets Noirs de prendre l’avance 2 à 0 dans cette série demi-finale 3 de 5.

Les Jarrets Noirs ont frappé 13 coups sûrs. Jonathan Gilbert (3 en 3, 3pc, 3pp), Alex Potvin (2 en 4, 1pc) et Frédéric Parent (2 en 4, 2pc, 1pp) ont été les meilleurs au bâton

« Nous aurions pu nous laisser abattre en deuxième manche après que le Polycor eu pris l’avance 4-0 et que nous ayons perdu notre coéquipier, mentionnait Guillaume Drouin. Les gars ont fait preuve de caractère en revenant de l’arrière. Nous allons essayer de finir cette série le plus tôt possible pour guérir nos petits bobos . »