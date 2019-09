Il y aura une cinquième partie entre les Jarrets noirs et le Polycor

Force est d’admettre que les Jarrets noirs n’ont pas trouvé de solution face aux lanceurs du Polycor de Charlesbourg. Les Beaucerons étaient en visite dans la région de Québec pour cette quatrième rencontre. Ils se sont inclinés par la marque de 4 à 1 et n’ont frappé que deux coups sûrs. Cette série se rendra donc à la limite.

Le lanceur partant des Jarrets noirs, Félix Pelletier, a pourtant donné une bonne chance à ses coéquipiers de l’emporter avec une bonne performance au monticule. Son premier faux pas a été en quatrième manche, alors qu’il a accordé un coup de circuit en solo à Frédéric Bisson.

Au bâton, la soirée a été plutôt difficile pour les frappeurs de la Beauce. Le partant, Philippe Seyer, a connu une excellente soirée en retirant huit frappeurs au bâton.

D’ailleurs, le premier coup sûr des Jarrets noirs n’est survenu qu’à la sixième manche. Frédéric Girard a été l’auteur de ce simple, alors que Yanick Lachance était au premier but à la suite d’un but sur balles. Quelques instants plus tard, et avec deux retraits, Frédéric Parent a enchaîné avec un double qui a amené Lachance au marbre. Malheureusement, Girard s’est fait épingler au marbre en essayant de marquer sur la même séquence.

Avec une égalité de 1 à 1 en fin de sixième manche, tout était possible.

Pelletier a connu des ennuis avec son contrôle lors de cette manche. Après avoir accordé un but sur balles et atteint un frappeur, Samuel Sirois lui a fait payer le prix en expédiant son offrande de l’autre côté de la clôture pour faire 4 à 1.

C’était la fin pour Pelletier qui a été remplacé par Nestor Jiminez.

En septième manche, Bernard Parent s’est rendu sur les buts à la suite d’une erreur du troisième but du Polycor, mais Seyer a retiré les trois frappeurs suivants dans l’ordre, dont les deux derniers au bâton.

Prochaine rencontre

Les Jarrets noirs ont donc vu le Polycor créer l’égalité dans cette série. La cinquième et ultime rencontre aura lieu ce mercredi, à 20 h, au terrain du Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges.