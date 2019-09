Malgré l'adaptation et l'adversité, Raphaël Lessard termine en quatrième position

Alors qu'il prenait part à la dernière course en série LMS à l'Autodrome Saint-Eustache, le dimanche 22 septembre, Raphaël Lessard a connu une course empreinte d'adaptation. Le pilote a dû également faire face à l'adversité, tant au niveau de la trajectoire idéale qu'au niveau mécanique.

Au volant de la Toyota #46 Services GMP I Transport BGT I FRL Express, Raphaël Lessard s'est retrouvé cinquième sur la ligne de départ. Le Beauceron et les Bilodeau Brothers ont d'abord dû affronter des ennuis mécaniques en début de course.

Raphaël Lessard a passé une bonne partie des 100 premiers tours parmi les meneurs et, lors du premier arrêt aux puits pour un seul pneu neuf comme le stipule le règlement, l’équipe a constaté un manque de puissance nécessitant un deuxième arrêt aux puits afin d’identifier le problème. Il a alors perdu plusieurs positions et s'est retrouvé deux tours derrière les meneurs. L’équipe des Bilodeau Brothers a par la suite réglé en grande partie le problème électrique et le pilote s'est élancé pour remonter tout le peloton, et ce, malgré un sérieux malaise dû aux monoxydes de carbone présent depuis le 40e tour de piste.

De la 21e à la 4e place, Raphaël Lessard a démontré son talent au cours des 200 tours de l'épreuve, qui a été ponctuée de multiples neutralisations. Au terme de la course, celui-ci est ainsi parvenu à revenir sur le tour du meneur et à terminer en quatrième position.

« La ligne idéale à Saint-Eustache doit prendre avantage des bosses importantes au passage, à l’intérieur des virages 1 et 2, et à la sortie du virage 4. Le comportement de la voiture #46 Services GMP I Transport BGT I FRL Express était adéquat aux essais et qualifications et nous avions une bonne voiture pour la course », a mentionné Raphaël Lessard.

L’au revoir à l’Autodrome Saint-Eustache

La dernière journée de courses de stock-car à l’Autodrome Saint-Eustache s'est déroulée dimanche devant une foule comble venue saluer les pilotes de tous âges qui ont contribué à bâtir la légende de cet ovale plat de 0,6 km. C’est Alex Labbé qui a remporté les honneurs en série LMS. Une mention à Alan Labrosse et à tous ceux et celles qui ont œuvré au cours des dernières décennies afin d’offrir un spectacle à la hauteur de la passion des amateurs de course.