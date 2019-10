Les Chevaliers de Lévis obtiennent un point dans leur affrontement contre les Grenadiers de Châteauguay

Après avoir perdu contre les Escatades de Trois-Rivières par la marque de 4-1 vendredi soir, les Chevaliers de Lévis espéraient renouer rapidement avec la victoire, lors de leur dernier match d’une série de trois parties consécutives sur la route qui avait lieu dimanche après-midi. Pour l’occasion, les Lévisiens affrontaient les Grenadiers de Châteauguay.

Lors du premier vingt, les Grenadiers ont été les premiers à s’inscrire au pointage lors d’un tir de pénalité. Justin O’Connor a alors déjoué habilement Jordan Lambert à 11:19. Les Grenadiers ont poursuivi de plus belle et ont porté la marque 2-0 après un bel échange à trois joueurs. Justin Côté a complété le jeu, mais le gardien des Chevaliers ne pouvait rien faire sur le but.

Plus d’énergie en deuxième période

L’équipe d’Éric Bélanger ont commencé la deuxième période avec plus d’énergie. Elliot Lavoie a ainsi réussi à marquer son 6e but de la saison en avantage numérique. Mais alors que la formation évoluait déjà à court d’un joueur, les Chevaliers se sont montrés indisciplinés, ce qui a coupé leur momentum. Ils ont écopé d’une autre pénalité, offrant un 5 contre 3 à leurs rivaux.

En l’espace de 31 secondes, les locaux en ont profité pour marquer deux buts, dont les auteurs sont Izack Gaudreau-Stewart et Zachary Lessard. Alors que Gaudreau-Stewart a fait dévier un lancer de la ligne bleue dans le haut du filet, Lessard a passé la rondelle entre les jambières du gardien des Chevaliers. Au terme du deuxième vingt, les Grenadiers menaient 4-1.

Tour du chapeau pour Elliot Lavoie

En 3e période, le vent tourne et c’est au tour des Grenadiers de faire preuve d’indiscipline. Les représentants de Chaudière-Appalaches réalisent alors deux buts en avantage numérique.

Jacob Mathieu a pénétré dans l’enclave et a déjoué le gardien d’un bon lancer. Moins de 4 minutes plus tard, Elliot Lavoie reprend un retour de lancer d’Édouard Carrier et inscrit son 2e but du match. Elliot Lavoie a complété par la suite un tour du chapeau, remettant ainsi le match à égalité, alors qu’il ne reste que 38 secondes au match. Fait à remarquer, trois des quatre buts des Chevaliers ont été inscrits alors que l’entraîneur Éric Bélanger avait retiré son gardien.

Les deux équipes se sont retrouvées en prolongation pour clore l’affrontement. À une minute du début de la prolongation, Hugo Audette des Grenadiers met fin à la partie, permettant à son équipe de remporter la victoire. C’est par un revers de 5-4 que les Chevaliers de Lévis terminent cette rencontre.

Les étoiles RDS

Deux joueurs des Grenadiers ont obtenu les deux premières étoiles, soit Hugo Audette (1re) et Izack Gaudreau-Stewart (2e). Grâce à sa performance, Elliot Lavoie a été nommé la troisième étoile du côté de la formation lévisienne.

Prochain affrontement

Le mercredi 16 octobre prochain, les Chevaliers seront de retour à la compétition. Ils recevront la visite des Élites de Jonquière à l’aréna de Lévis.