Les Dragons juvéniles s’imposent contre les Centaures

Les Dragons juvéniles ont facilement disposé des Centaures de l’école secondaire La Courvilloise, le vendredi 11 octobre à Beauport, en l’emportant 52-21.

Alors que les Centaures se sont faits menaçants à leur première possession du ballon, Yan-Lucas Balmer a sauvé les meubles en recouvrant un ballon échappé. Alexandre Lessard a inscrit son premier touché peu après. Tristan Houle a réalisé par la suite une interception qu’il a retourné jusque dans la zone des buts, mais une pénalité sur le jeu a annulé le touché. C’est Lessard qui marquera donc le touché sur le jeu suivant. Pier-Luc Boucher a recouvert un autre ballon échappé par les Centaures, juste à temps pour que Lessard réussisse un troisième majeur en trois portées avant la fin du quart.

La défensive s'illustre encore

Au deuxième quart, Jérémy Gosselin et Justin Talbot ont capté des passes de touché. La défensive s'est encore illustrée, elle aussi, en forçant les Centaures à concéder un touché de sûreté de deux points. Alors que la marque est déjà de 35-0 vers la fin de la demie, les Dragons ont fait jouer plusieurs substituts. Les Centaures en ont toutefois profité pour inscrire un touché, mais Alexandre Lessard se chargera de la réplique des Dragons au dernier jeu de la demie en franchissant la ligne des buts adverses pour la quatrième fois du match.

Avec un pointage de 42-7 à la mi-temps, la deuxième demie se joue en temps continu. Yan-Luca Balmer a réussi un botté placement. Profitant du fait que l’équipe partante des Dragons est presque déjà aux douches, les Centaures ont multiplié les jeux truqués et ont réussi deux touchés. Cependant, la fête des locaux s’écourtera lorsque Anthony Turmel recouvre un ballon échappé et que Jérémy Gosselin parvient à inscrire un touché, portant la marque à 52-21, le score final de ce match.

Alexandre Lessard et Jérémy Gosselin se démarquent à l'attaque

L’offensive des Dragons a comptabilisé 268 verges par la passe et 308 verges par la course, pour un total de 576 verges. Alexandre Lessard (272 verges et 4 touchés) et Jérémy Gosselin (113 verges) ont été les plus productifs à l’attaque.

L’unité défensive a effectué un bon travail d’équipe encore cette semaine, avec 3 ballons recouvrés, 1 interception, 6 plaqués pour perte de terrain et 2 passes rabattues. Signalons notamment les performances de Thierry Morin, Yan-Luca Balmer, Pier-Luc Boucher, William Carrier et Elly Labrecque.

« Nous avons rapidement mis le match hors de portée de l’adversaire avec des points rapides de l’offensive. La défensive et les unités spéciales ont complété le travail. Nous avons pu profiter de ce match pour ménager nos joueurs partants avant les séries. Par contre, nous avons démontré beaucoup d’indiscipline durant ce match et nous allons travailler là-dessus cette semaine. Maintenant, c’est la vraie saison qui commence : place aux séries! », a commenté l'entraîneur-chef Carl Dallaire.

Les Dragons ont donc terminé leur saison régulière avec une fiche de 5-1 et le 2e rang. La fin de semaine prochaine, les Dragons juvéniles seront en pause, en attendant de recevoir les Vikings de l’école secondaire Les Etchemins la fin de semaine suivante, dans le cadre de la demi-finale régionale. Ce match se tiendra possiblement le vendredi 25 octobre à 19 h, mais le tout reste à confirmer.