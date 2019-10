L'offensive à l'honneur entre le Giovannina et le Pavage Jirico

Après que le Giovannina de Sainte-Marie ait subi la défaite devant ses partisans lors de la fin de semaine précédente, la formation avait la chance de renouer avec la victoire alors qu'elle rendait visite au Pavage Jirico au Centre sportif Rousseau.

L’offensive était d'ailleurs à l’honneur lors de cette rencontre : un total de 75 tirs ont été dirigés vers la cage des deux gardiens.

Tirant de l’arrière 5-2 avec 13 minutes à jouer en troisième période, le Pavage Jirico a orchestré une poussée de trois buts sans réplique, soit ceux de Jean-Philippe Lebrasseur, Mathieu Bélanger et Yannick Boucher pour forcer la tenue du temps supplémentaire.

Une session de tirs de barrage requise

Les deux équipes n’ayant pu trancher le débat en prolongation, une session de tirs de barrage était requise et le Giovannina a inscrit trois buts contre deux pour leurs adversaires pour se sauver avec un gain de 6-5.

Charles Bêty, avec un doublé, de même que Félix-Antoine Chabot (un but et deux aides) avaient permis au Giovannina de retraiter au vestiaire avec une avance de 3-1 à la fin de la période initiale. Michaël Fecteau au deuxième vingt et Samuel Landry, avec un filet en début de troisième tiers, ont aussi marqué pour les visiteurs.

Frédéric Couture et Olivier Legros ont inscrit les autres filets des locaux en 1re et 2e périodes, respectivement.