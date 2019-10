L'Assurancia junior AA demeure invaincu

Lors de leur 5e partie de la saison, les joueurs l'Assurancia junior AA de Saint-Georges affrontaient les Canotiers de Montmagny. Ce match était présenté à Lapocatière.

La formation beauceronne a obtenu la victoire par la marque de 8 à 5, ayant ainsi le dessus sur leurs adversaires. Keven Landry a été nommé le joueur du match.

« Avec des gars en examen et quelques absents pour diverses raisons, on avait six affiliés et dans l'ensemble, on a bien fait », a mentionné l'entraîneur de l'Assurancia, Stéphane Poulin.