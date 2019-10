Une récolte de 27 trophées pour les Studios unis de Beauce

Après un long congé estival, l’équipe des Studios unis de Beauce était prête à affronter ses adversaires lors de la première compétition de l’automne, qui avait lieu le dimanche 20 octobre. Celle-ci était organisée par les Studios Unis Ancienne-Lorette et s'est déroulée au Patro Roc-Amadour, à Québec. Comme à chaque fois, plusieurs compétiteurs de la région s'étaient présentés à cette occasion.

La Beauce a envoyé 16 émissaires à cette compétition. Ceux-ci sont revenus la tête haute avec 27 prix, soit 13 premières places, 4 deuxièmes places, 8 troisièmes places et 4 quatrièmes places.

Deux nouvelles recrues

L’équipe beauceronne a par ailleurs accueilli deux nouvelles recrues. Il s'agit de Rosalie Caron et Gabriel Gaulin.

Rosalie Caron, 7 ans, a démontré son talent naturel, en rapportant deux premières places dans ses deux divisions : kata traditionnel et kata armé. Quant à Gabriel Gaulin, celui-ci a vaincu son stress en offrant deux belles performances. Cela lui a valu une troisième place en kata armé créatif et une cinquième place en kata kempo.

Tout un spectacle offert par le senseï Jean-Pierre Caron

Le senseï Jean-Pierre Caron a offert tout un spectacle lors de cette journée de compétition. L’instructeur en a ainsi mis plein la vue en remportant 3 premières places en kata armé musical, kata kenpo et kata créatif extrême. Ces premières places lui ont aussi permis d’entrer dans les divisions des grands champions. Il a remporté la première place en kata mains nues et en kata armé dans la catégorie 30 ans et plus.

Suzie Roy a, pour sa part, obtenu 2 deuxièmes places en kata armé créatif et en kata kenpo, en plus de revenir avec une troisième place en kata traditionnel.

Daniel Guay a de plus obtenu 3 troisièmes places en kata traditionnel, en kata armé et en combat.

Des compétiteurs qui impressionnent et épatent

Nicolas Ménard a su impressionné tous les spectateurs en remportant 3 premières places en kata armé créatif, en kata musical ainsi qu’en kata créatif. Ces premières places lui ont permis d’accéder aux grands champions. Sans toutefois remporter les grands champions, Nicolas a su tenir tête à ses adversaires redoutables et il a tout de même eu une vive réaction de la foule à la suite de la présentation de son kata armé.

Samuel Labrie maîtrise ses kamas avec brio; cela lui a permis de remporter une première place en kata armé extrême. Il a également connu une belle performance aux grands champions sans toutefois ramener le prix à la maison. Il a aussi remporté 2 deuxièmes places en kata armé musical et en kata musical.

Derek Breton a encore une fois épaté la galerie en remportant 4 premières places en kata musical, en kata extrême, en kata armé musical ainsi qu’en kata armé.

Christophe Jalbert est un jeune homme travaillant. Il vise toujours plus haut. Il a pour la première fois remporté une première place. Il a su éblouir les juges en présentant son kata kenpo.

Maëlly Jalbert, avec sa douceur habituelle, ramène 2 troisièmes places en kata armé et en kata kenpo.

Gabriel Pomerleau s’améliore à chaque compétition. Il rapporte à la maison une troisième place en kata armé ainsi qu’une quatrième place en kata kenpo.

Quant à Jean-Raphaël Chrétien, celui-ci réussit à gravir les échelons. Lors de cette compétition, il a remporté une quatrième place en kata armé musical.

Jean-Gabriel Chrétien, Édouard Pomerleau, Olivier Ménard et Laura-Jeanne Caron ont fait de belles performances sans toutefois remporter de prix.

Prêts pour la prochaine compétition

Les athlètes des Studios unis de Beauce se préparent déjà pour la prochaine compétition qui aura lieu en novembre et ils seront prêts! Les adversaires n’ont qu’à bien se tenir!