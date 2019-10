Des séries éliminatoires qui s'annoncent excitantes pour les Patriotes cadets

Les séries éliminatoires de football débuteront très bientôt pour les joueurs des Patriotes cadets de la polyvalente Bélanger et l'organisation ne pourrait être plus excitée.

En effet, il a été extrêmement difficile de constituer le calendrier des séries cette année, car non seulement les quatre premières formations ont la même fiche, soit cinq victoires et une seule défaite, mais en plus, deux équipes se sont désistées en début de saison, ce qui a eu pour effet l'annulation de certaines parties et des forfaits dans d'autres. D'ailleurs, le RSEQ a même évoqué la possibilité de faire un tirage au sort pour établir l'ordre des équipes de la première à la 4e position. Cette formule a été fortement critiquée et refusée.

C'est toutefois à l'équipe de L'Ancienne-Lorette que le premier rang est revenu. Il en a été décidé ainsi parce que la formation avait un match de plus à leur calendrier et que celui-ci a été gagné par forfait. Les Patriotes de la polyvalente Bélanger se retrouvent donc au deuxième rang, bien qu'ils soient les seuls à avoir vaincu L'Ancienne-Lorette.

Finalement, les Patriotes recevront le collège Sainte-Anne de La Pocatière en demi-finale, ce samedi 26 octobre à 13 h 00. Il s'agira d'une première rencontre entre les deux équipes qui ne se sont jamais affrontées en saison régulière.

Quant aux Patriotes juvéniles, ceux-ci recevront la polyvalente de Mortagne de Boucherville en quart de finale, ce vendredi à 15 h 30.