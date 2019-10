Une victoire et une défaite pour le Giovannina de Sainte-Marie

Cinq rencontres étaient à l’affiche au cours de la dernière fin de semaine dans la Ligue de hockey Côte-Sud (LHCS), dont le duel opposant le Giovannina de Sainte-Marie et le Familiprix de Saint-Joseph qui avait lieu vendredi le 25 octobre.

Lors de ce duel beauceron, le difficile début de saison du Familiprix s’est poursuivi alors que la formation recevait le Giovannina à Saint-Joseph.

La partie a bien débuté pour Saint-Joseph qui s’est donnée une avance de deux buts, l’œuvre de Patrick Cyr et Joé Boutin. Mais Patrick Labbé a toutefois permis aux visiteurs de retraiter au vestiaire à égalité 2-2 avec un doublé.

Après deux périodes, le Giovannina a pris les devants 3-2 grâce à Félix-Antoine Chabot, mais Patrick Cyr a réalisé son deuxième du match en début de troisième, ce qui a provoqué l’égalité… jusqu’au but gagnant de Yannick Drouin moins de 10 minutes plus tard.

Le filet de Yannick Drouin, inscrit à 12:55 en avantage numérique, a propulsé les Mariverains vers un gain de 4-3. Le Familiprix est toujours à la recherche d'une première victoire, ayant subi quatre revers en autant de rencontres.

Beaucoup de buts à Sainte-Marie

Dimanche après-midi, le Giovannina de Sainte-Marie recevait le Plastique Moore de Saint-Damien et c’est sous le signe de l’offensive que s’est déroulée le premier vingt qui s’est terminé à l’avantage des locaux qui ont inscrit quatre buts contre trois pour le Plastique Moore.

Après que Charles Dulac-Simard et Alexandre Blais, avec deux buts, aient procuré une avance de 3-1 aux visiteurs, les Mariverains sont revenus en force avant la fin de la période initiale avec des filets de Patrick Labbé, Joey Goulet et Félix-Antoine Chabot.

Samuel Corriveau en avantage numérique et Raphaël Corriveau ont permis au Plastique Moore de reprendre l’avance 5-4 avant la fin du deuxième tiers et en milieu de troisième, deux buts en désavantage numérique de Charles-Dulac-Simard, ses deuxième et troisième du match, ont donné un dur coup au Giovannina qui, après avoir rétréci l’écart grâce au but de Dave Boily à 14:18, n’a pu combler l’écart. Francis Drouin a complété la marque dans un filet désert à 19:41.

Charles Dulac-Simard a réalisé un tour du chapeau, dont deux buts inscrits en 3e période, ce qui a propulsé la formation de Saint-Damien vers un gain de 8-5 contre le Giovannina.