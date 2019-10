Les Patriotes affronteront les Athlétiques en finale de la ligue cadette

Lors d’une rencontre qui avait lieu samedi dernier, les Patriotes cadets de la polyvalente Bélanger recevaient les Wisigoths du collège Saint-Anne de La Pocatière en demi-finale. Ce duel défensif a d’ailleurs tourné en faveur des Patriotes.

Lors de la première séquence offensive, les Wisigoths ont menacé en étant très près de la zone des buts. Mathias Faucher est venu toutefois sauver les siens en interceptant le ballon. Au 1er quart, les équipes se sont de plus échangées plusieurs revirements et chaque verge a été durement gagnée par les deux équipes.

Le premier et le seul touché du match a été marqué à la suite d’une course du quart-arrière Thomas Paré au début du 2e quart. Le reste de la rencontre s’est déroulée de manière très serrée.

L’offensive des Patriotes a provoqué quelques longues courses, mais malheureusement pour eux, l’indiscipline est venue les annuler. La défensive a, quant à elle, donné une chance aux Patriotes de remporter le match.

Plusieurs joueurs se sont distingués en défensive dont Mathias Faucher avec deux interceptions, Marc-Antoine Fortin et Émile Lessard qui en ont effectué chacun une. Celle de Lessard a été réalisée dans la dernière minute de jeu pour briser les chances des Wisigoths de revenir dans le match. Mentionnons aussi plusieurs plaqués importants d’Alexis Tanguay ainsi qu’un botté de dégagement, bloqué par Xavier Fortin dans les trois dernières minutes du match, qui a ainsi redonné le ballon à l’offensive, ce qui a permis d’écouler plusieurs secondes importantes. À la suite de cette victoire de 6-0, les Patriotes iront affronter les Athlétiques de la polyvalente de l’Ancienne-Lorette en finale de la ligue cadette. La date et l’heure de cette rencontre sera à déterminer en début de semaine.

Les Patriotes juvéniles accèdent à la demi-finale

Les Patriotes juvéniles amorçaient leurs séries éliminatoires, le vendredi 25 octobre. Pour ce faire, ils devaient se mesurer au Noir et Or de la polyvalente De Mortagne de Boucherville en quart de finale.

Mallgré un long touché de Philippe Quirion, l’offensive des Patriotes a connu des ratés lors du premier quart. Ce fut une autre histoire au 2e quart, quand l'attaque s'est mise en marche. Le quart-arrière Steven Poirier est ainsi parvenu à trouver Maxime Breton, Philippe Quirion et Benoit Thibodeau dans la zone des buts. La défensive a également dominé le match du début jusqu'à la fin. La pression a été constante sur le quart-arrière du Noir et Or, le forçant à lancer 5 interceptions. La défensive a même réalisé un touché sur un ballon échappé et recouvré par Williams Gaudin-Renaud dans la zone des buts. La rencontre s'est conclue par la marque de 49-0.

Les juvéniles accéderont à la demi-finale pour une 7e saison consécutive. L’équipe qu’ils devront affronter, de même que la date et l'heure restent à déterminer.

Les Patriotes benjamins connaissent leur meilleur match

Le dimanche 27 octobre, l’équipe benjamine des Patriotes terminait sa saison de football à l’école secondaire Louis-Jobin de Saint-Raymond-de-Portneuf. La troupe des joueurs de Saint-Martin n’a pas été en mesure de repartir avec les honneurs et s’est inclinée par la marque de 42-14.

La marque finale n’est toutefois pas à retenir, car les jeunes joueurs de l’équipe des Patriotes ont sûrement joué leur meilleur match de la saison. Le rude travail et l’expérience acquise au cours des dernières semaines ont porté fruit durant le match. La marque à la moitié du temps réglementaire était de 16-14 pour les Balbuzards.

Si les Patriotes ont offert toute une résistance à l’équipe adverse, les blessures ont cependant commencé à réduire le rang des joueurs au début du 3e quart.

À la fin de la partie, l’entraîneur-chef de l’équipe des Balbuzards a souligné que ce n’était pas la même équipe des Patriotes qu’ils avaient affrontée il y un mois. La formation a grandement évolué au cour des dernières semaines.