Défaite de l'Assurancia face au Lafontaine de Bellechasse

L'Assurancia junior AA de Saint-Georges a affronté le Lafontaine de Bellechasse, samedi dernier. Le match avait lieu à Saint-Henri.

Le match prévu vendredi a d'ailleurs été remis en raison du manque d'électricité au Centre sportif Lacroix-Dutil.

Face à l'équipe de Bellechasse, la formation beauceronne a perdu 4 à 1. Olivier Beaulieu (photo) a été le seul marqueur des siens. Un mauvais départ et une mauvaise pénalité en fin de première ont été des facteurs dans cette défaite.

« On a parti tranquillement. Plus le match avançait, plus on le contrôlait, mais il faut saigner du nez dans la zone payante pour gagner et on ne l'a pas fait », a indiqué l'entraîneur de l'Assurancia, Stéphane Poulin.