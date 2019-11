Les Lynx M13 passent en 2e position du classement

Grâce à ses deux victoires remportées en fin de semaine, les Lynx M13 majeur de l'École Jésus-Marie de Beauceville se sont installés en 2e position du classement général avec une fiche de 10 victoires et deux défaites en 12 rencontres. Ils sont tout juste derrière les Diabolos de l’École Lucille-Teasdale qui n’ont aucune défaite en 12 parties. Les Lynx recevront d'ailleurs les Diabolos le 7 décembre prochain à Beauceville.

Du côté de l'équipe M12 majeur, la troupe de l'entraîneur de Philippe Cloutier a partagé les honneurs de ses matchs du 9 et 10 novembre alors qu’elle a vaincu l’École du Mistral au compte de 2-1 en tir de barrage mais elle s’est avouée vaincu par la marque de 9-1 face au Filon Or et des Bois.

C'est à St-Cyrille de Wendover que les Lynx M15 majeur disputaient deux rencontres la fin de semaine dernière. Lors du premier affrontement, les Lynx ont perdu la rencontre 4-3 sur des tirs de barrage devant l'Arsenal de l'Académie St-Louis. En 2e partie, la troupe de Pierre Poulin a remporté une victoire de 3-1 devant 'école du Mistral de Mont-Joli.

Les Lynx M15 relève étaient en congé en fin de semaine. Ils recevront l’Arsenal de l’Académie Saint-Louis le samedi 16 novembre à 18 h à l’aréna de Beauceville. L'équipe M18 mineur était également inactive. Les 16 et 17 novembre, elle sera sur la route afin d’affronter à deux reprises le Sélect de l’École Paul-Hubert de Rimouski.