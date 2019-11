Un total de 35 prix pour les Studios unis de Beauce

Les karatékas des Studios unis de Beauce ont connu toute une fin de semaine, alors qu'ils prenaient part à deux compétitions, les 9 et 10 novembre. Ceux-ci sont d'ailleurs revenus à la maison avec un total de 35 prix.

Championnat provincial Kenpo Beauce

Le samedi 9 novembre avait lieu le Championnat provincial Kenpo Beauce se déroulait à Sainte-Marie. Sept compétiteurs des Studios unis s’y sont présentés et ont fait bonne figure en présentant leur kata traditionnel ainsi que leur kata traditionnel armé.

Suzie Roy revient à la maison avec une première place en kata traditionnel armé ainsi qu’avec une deuxième place en kata traditionnel. Daniel Guay a également rapporté deux deuxièmes places dans ces mêmes catégories.

Édouard Pomerleau a remporté une deuxième place en kata traditionnel armé ainsi qu’une troisième place en kata traditionnel. Son jeune frère, Gabriel, a quant à lui obtenu une première place en kata traditionnel.

De plus, Jean-Gabriel Chrétien est revenu avec une quatrième place en kata traditionnel armé, alors que Maëly et Christophe Jalbert ont participé également à ce tournoi et en sont revenus fiers d’eux.

Les Studios unis de Beauce remercient l’école de Sainte-Marie de leur avoir permis de prendre part à cet événement. Peu importe le style de karaté, l’expérience est toujours aussi enrichissante.



Compétition des Studios unis à Québec

Les compétiteurs beaucerons ont également participé à la compétition des Studios unis, qui était cette fois-ci organisée par les Studios unis de Saint-Jean-Chrysostome. Celle-ci avait lieu le dimanche 10 novembre au Patro Roc-Amadour, à Québec.

Seize compétiteurs de la Beauce étaient sur place pour cette deuxième compétition de l’année. De plus, Christian Roy a été invité comme juge à cette compétition. Il était dans le feu de l’action pour suivre les exploits de ses élèves en direct.

Résultats

Jean-Pierre Caron est revenu à la maison avec trois premières places dans les catégories suivantes : kata traditionnel, kata kenpo et kata créatif. Ces premières positions lui ont permis d’accéder une fois de plus à la catégorie des grands champions où il a remporté les bourses dans les catégories mains nues et armé.

Pour sa part, Suzie Roy a remporté une première place en kata traditionnel ainsi que trois deuxièmes places en kata kenpo, kata traditionnel armé et kata armé créatif.

Daniel Guay a également obtenu une deuxième place en kata traditionnel ainsi que deux troisièmes places en kata armé open et en combat.

Modèles de persévérance

Maëly Jalbert et Jean-Gabriel Chrétien sont des modèles de persévérance. Ils travaillent fort et récoltent enfin le fruit de leurs efforts ce dimanche. Maëly a remporté une première place en kata armé ainsi qu’une troisième place en kata kenpo pendant que Jean-Gabriel Chrétien a obtenu une quatrième place en kata armé.

Rosalie Caron en était à seulement à sa deuxième compétition. Malgré son jeune âge, elle a su montrer ce dont elle est capable en remportant deux premières places en kata kenpo ainsi qu’en kata armé.

Nicolas Ménard a obtenu trois premières places en kata armé musical, kata créatif et en kata musical open. Il a également fait un retour en kata kenpo où il remporta une quatrième place.

Derek Breton a pour sa part remporté trois premières places dans ces trois catégories : kata armé musical, kata open musical et kata créatif extrême. Il a aussi ramené une deuxième place en kata armé open.

Samuel Labrie a démontré tout son savoir en obtenant une première place en kata armé extrême ainsi qu’une deuxième place en kata musical. Philip Poulin a pour sa part terminé en deuxième position en kata créatif. Olivier Ménard a aussi offert une belle performance en kata armé, ce qui lui a valu une troisième place.

Christophe Jalbert, Gabriel Gaulin, Gabriel Pomerleau, Édouard Pomerleau, Jean-Raphaël Chrétien étaient également présents pour cette compétition. Même si ceux-ci sont revenus les mains vides, les athlètes sont tout de même revenus avec le sourire.

Prochaine compétition

Le repos sera de courte durée, car les karatékas des Studios unis de Beauce se présenteront Patro Roc-Amadour de Québec, le 1er décembre prochain, pour la prochaine compétition. Celle-ci sera organisée par les Studios unis de Duberger.

Arrière : Suzie Roy, Daniel Guay Gabriel Gaulin, Philip Poulin, Samuel Labrie, Senseï Jean-Pierre Caron

Milieu : Gabriel Pomerleau, Jean-Raphaël Chrétien, Jean-Gabriel Chrétien, Derek Breton, Nicolas Ménard,

Avant : Olivier Ménard, Édouard Pomerleau, Maëly Jalbert, Rosalie Caron, Christophe Jalbert

Absent sur la photo : Senseï Christian Roy