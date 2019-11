Des travaux de 1 846 575 $ pour l'aréna de La Guadeloupe

À la suite des soumissions reçues pour l’appel de projet #2019-10, la Municipalité de La Guadeloupe a finalement donné le contrat du remplacement du système de réfrigération de son aréna à la compagnie Groupe Excel SM au montant de 1 443 000 $. La firme Bouthillette et Parizeau a préalablement exécuté les services d’ingénierie pour la somme de 126 700 $. Quant au coût total estimé pour l’ensemble des travaux, celui-ci se chiffre à 1 846 575 $.

Le chantier s’est ouvert le 4 novembre dernier et prendra fin autour du 7 février 2020. Ce qui pousse la date d’entrée en vigueur des installations du Centre sportif Armand-Racine au 8 février 2020.

Rappelons qu’une subvention a été accordée via le Programme de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22. Ce programme a été mis en place pour aider les propriétaires d’arénas et de centres de curling du Québec à se conformer au Protocole de Montréal visant la réduction des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Les travaux de mises aux normes doivent être faits d’ici 2020, date à laquelle l’approvisionnement de ce dit gaz ne sera plus possible. Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a donc accordé à la Municipalité un montant de 644 192 $ pour la réalisation du projet.

Plusieurs entreprises ont été sollicitées ou le seront dans les semaines à venir afin de participer financièrement au projet. Pour toutes informations relatives à ce sujet, il s'agit de communiquer avec la soussignée.

Il est important de mentionner que ce projet aura un impact positif dans la vie sportive des citoyens de La Guadeloupe. L’engouement pour les sports de glace ne sera que bonifié.