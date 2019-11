Raphaël Lessard signe avec l'équipe de Kyle Busch Motosports

Raphaël Lessard a signé avec Kyle Busch Motosports pour la saison 2020 et prendra ainsi part aux 23 épreuves en série NASCAR Gander Outdoors Truck (NGOTS). Cette annonce a été faite hier, le jeudi 14 novembre.

Encore une fois, le Beauceron écrit l’histoire. Il devient le deuxième Québécois et le plus jeune pilote canadien inscrit à temps plein dans la prestigieuse série des camionnettes NASCAR. Il pilotera par ailleurs la camionnette Toyota Tundra #4 préparée par l’équipe de pointe Kyle Busch Motorsports (KBM).

« Nous avons vu Raphaël grandir en tant que pilote et en tant que personne depuis qu'il s'est joint à notre programme Super Late Model en 2018 et nous avons hâte de contribuer à sa progression alors qu'il passera à un rôle à temps plein dans la série des camionnettes NASCAR Gander Outdoors l'an prochain » a déclaré le propriétaire de l’équipe, Kyle Busch.

Si 2019 a été un point tournant pour Raphaël Lessard, 2020 sera la première étape de sa carrière professionnelle en course automobile.

De solides performances

Au cours de la saison 2019, Raphaël Lessard a participé à trois épreuves NGOTS avec KBM, soit celles de Martinsville Raceway (Virginie, États-Unis), de Dover International Speedway (Delaware, États-Unis) et de Bristol Motor Speedway (Tennessee, États-Unis). Les performances réalisées à chaque sortie en camionnette ou dans d’autres séries ont marqué les esprits des spécialistes, notamment chez KBM pour lequel il a piloté trois sessions de préparation, dont une voiture dédiée à Kyle Busch lui-même en préparation pour une course importante en Super Late Model.

Le jeune pilote a inspiré une telle confiance qu’aux vues des résultats, KBM a rapidement pressenti Raphaël Lessard pour leur planification de la saison 2020 en camionnettes NASCAR.

« Raphaël a continué de démontrer ses compétences en tant que pilote de course automobile exceptionnel, » a déclaré Jack Irving, directeur principal et chef commercial chez Toyota Racing Development (TRD). Il a fait preuve de sang-froid au volant et a toujours obtenu de solides résultats lorsque les occasions se sont présentées à lui. »

Dans les hautes sphères de NASCAR

Pour sa part, Raphaël Lessard mettra tout en œuvre pour dépasser les objectifs de TRD et KBM. Depuis l’âge de 11 ans – et même avant – Raphaël Lessard se prépare pour réaliser son rêve de piloter dans les hautes sphères de NASCAR. De l’entraînement physique quotidien, au simulateur et sorties en piste, chaque journée est imprégnée de course automobile.

« Nous avons travaillé tellement fort ces dernières années pour faire partie de l’équipe de Kyle Busch Motorsports et obtenir un volant à plein temps dans une des trois plus grandes séries NASCAR au monde. , s’est exclamé Raphaël Lessard. Je ne peux pas remercier assez Kyle et toute l’équipe chez KBM, Toyota et TRD pour leur confiance. Cela ne serait pas possible sans le soutien de mes parents, de tous ceux qui ont permis que ce rêve se réalise. »

Le pilote croit que ce sera toute une expérience de voyager pour les 23 courses et de découvrir les pistes sur lesquelles il compétionnera. Il estime également que le fait de collaborer avec les mêmes coéquipiers durant toute la saison rendra l'équipe plus efficace pour les réglages et les communications.

« Je vais tout donner pour être performant en piste et hors-piste, j’ai tellement hâte! », a-t-il mentionné.

2019 en chiffres

En 2019, Raphaël Lessard a pris part à 22 épreuves et a été au volant de sept différents types de véhicules. Ses résultats ont aussi été éloquents, puisqu’il s’est retrouvé :