Hockey : le Giovannina de Sainte-Marie coupe la poire en deux

Le Giovannina de Sainte-Marie avait deux rencontres au programme lors de la dernière fin de semaine. La formation mariveraine a coupé la poire en deux, obtenant une défaite et une victoire.

L'équipe s'est d'abord retrouvée au Centre récréatif de Saint-Gilles vendredi soir, afin d'y affronter les Mercenaires de Lotbinière.

Au deuxième vingt, Samuel Landry a donné les devants 1-0 aux visiteurs en complétant une manœuvre de Félix-Antoine Chabot et de Raphaël Couture à 4:43. Samuel Bisson a par la suite créé l’égalité à 8:53 de la troisième période. Le pointage est resté le même jusqu’à la toute fin alors que les locaux ont frappé à trois reprises en moins de deux minutes. Davy Noël a donné les devants aux siens à 17:03, suivi de ses coéquipiers Samuel Bisson et Mathieu Blanchet qui ont inscrit des buts à 19:19 et à 19:38, respectivement.

C'est donc cette poussée de trois filets en troisième période qui a mené les Mercenaires à un gain de 4-1 sur le Giovannina de Sainte-Marie.

Gain du Giovannina

Le Giovannina a toutefois mis un terme à une courte série de deux revers, dimanche après-midi au Centre Caztel, alors que les Mariverains recevaient les Éperviers de Saint-Charles.

Le Giovannina a donné le ton dès la période initiale, en prenant une avance de 3-1. Louis-Patrice Giguère a ouvert la marque à 6:33 sur les aides d’Alexis Guillemette et de Charles Bêty. Ce dernier a donné les devants 2-0 aux siens, grâce à un filet en désavantage numérique à 8:50. Après qu’Anthony Lapierre ait rétréci l’écart 3-1 à 14:15, Louis-Patrice Giguère a permis aux Beaucerons de reprendre une avance de deux buts avec son deuxième de la période à 16:46, en avantage numérique.

Dès la première minute de la deuxième, le Giovannina a obtenu une avance de trois buts, lorsque Félix-Antoine Chabot a inscrit un filet. Steven Goulet a de nouveau rétréci l’écart pour les Éperviers, mais Alexis Guillemette a inscrit le 5e but des locaux avec l’aide de Joey Goulet et Charles Bêty à 10:55.

Les Éperviers n'ont pas abandonné si facilement, eux qui ont à nouveau coupé l’écart à 5-3 grâce à un but en avantage numérique de Jean-Christophe Fougères, marqué à 18:48. Samuel Landry a inscrit le dernier filet des vainqueurs à 10:31 en troisième période.

Le Giovannina a ainsi remporté une victoire de 6-3 aux dépens de leurs adversaires.

La prochaine rencontre de l'équipe aura lieu le vendredi 29 novembre. Sainte-Marie rendra visite aux Seigneurs de Lapocatière au Centre Bombardier.