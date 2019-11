Deux jeunes danseuses beauceronnes sont revenues de la prestigieuse série mondiale World of Dance dimanche dernier avec une deuxième place.

Amélya Lévesque de Notre-Dame-des-Pins et Lory Bilodeau de Saint-Georges ont remporté les honneurs avec la troupe SPT du Studio Party Time de Québec. La compétition qui réunissait une centaine de danseurs provenant d’une vingtaine de pays se déroulait à New York. Elle est considérée comme la plus grande compétition internationale de danse urbaine.