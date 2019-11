Le Familiprix de Saint-Joseph est sur une lancée victorieuse

Après avoir signé son premier gain de la saison la semaine précédente à Saint-Charles, le Familiprix de Saint-Joseph a continué sur sa lancée victorieuse, cette fin de semaine, face aux Mercenaires de Lotbinière et au Pavage de Jirico.

Le Familiprix a d’abord signé un premier gain contre les Mercenaires, alors que les deux équipes s’affrontaient samedi soir à l’aréna de Saint-Gilles.

Les Beaucerons ont pris les devants en deuxième partie de la période initiale, alors que Jordan Doyon a inscrit son premier filet de la saison à 12:51. Mais la formation de Lotbinière a toutefois retraité au vestiaire avec une avance de 2-1. Samuel Bisson et Davy Noël ont tous deux marqué en avantage numérique. Aucun but n’a été compté lors de la deuxième période.

Saint-Joseph s’est imposé face à leurs adversaires au troisième vingt, lorsque trois filets ont été inscrits sans réplique. À 3:58, Guillaume Létourneau a créé l'égalité en marquant lors d'un avantage numérique. Son coéquipier, Mathieu Létourneau, a fait de même, marquant dans des circonstances similaires à 11:09, ce qui a donné les devants 3-2 au Familiprix qui a tenu bon par la suite. Maxime Cliche a inscrit le but d'assurance à 19:54, sur une aide de Denis Nadeau, qui a participé aux trois buts des siens lors de cet engagement. La rencontre se termine en faveur des Beaucerons, qui ont obtenu un gain de 4-2 face à Lotbinière.

Une autre victoire contre le Pavage Jirico



Dimanche, le Familiprix disputait un deuxième match en 24 heures. Cette fois, la formation recevait la visite du Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli en après-midi, à l’aréna de Saint-Joseph.

Les visiteurs ont ouvert la marque dans les trois premières minutes de jeu, grâce à des buts de Jérôme Cloutier et Olivier Legros qui ont donné les devants 2-0 au Pavage Jirico. Gabriel Perreault a cependant rétréci l'écart en réalisant son deuxième de la saison à 9:46. Patrick Cyr et Maxime Cliche ont également permis à Saint-Joseph de retraiter au vestiaire avec une avance de 3-2 à la fin de la période médiane. Cyr a d’abord marqué à 1:22 sur des passes de Guillaume Létourneau et Denis Nadeau, alors qu’à 18:47, Cliche a complété un jeu de Cyr et Nadeau.



Denis-Alexandre Nadeau forcé la tenue de la prolongation en comptant lors d'un avantage numérique à 17:23 en fin de troisième.

À 1:46 de la période de prolongation, Denis Fecteau a inscrit un filet sans aide, ce qui a permis aux Beaucerons de repartir avec une victoire de 4-3. Le Familiprix a signé ainsi un troisième gain consécutif.

Denis Nadeau a été nommé la première étoile du week-end, ayant obtenu cinq points en deux parties. Charles-Olivier Lévesque de Fondations B.A. de Trois-Pistoles et William Boily du Plastique Moore de Saint-Damien ont obtenu respectivement les deuxième et troisième étoiles.

La prochaine rencontre du Familiprix de Saint-Joseph aura lieu le vendredi 29 novembre, alors que les Beaucerons recevront le Plastique Moore de Saint-Damien à domicile. La partie débutera à 21 h.