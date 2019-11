Le Cool Fm a trouvé son nouvel entraîneur en Serge Forcier

Le jeudi 21 novembre, l’entraîneur en chef de la formation de hockey le Cool Fm, Éric Bertrand s’est fait renvoyer. Une semaine plus tard, les dirigeants ont annoncé que Serge Forcier sera à la tête de l’équipe.

M. Forcier connaît bien la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) ayant évolué en tant que joueur et entraîneur. En six saisons, il a dirigé les Chiefs de Saint-Hyacinthe, les Marquis du Saguenay, les Prédateurs de Laval et les Éperviers de Sorel. Cela faisait deux ans qu’il était en France pour transmettre son savoir à des joueurs. L’organisation de l’équipe de Saint-Georges le décrit comme un passionné du hockey et comme un maître tacticien.

« Son plaisir est de décortiquer et analyser les matchs afin d’arriver au suivant avec des stratégies pour battre ses adversaires. Il n’a pas peur de faire des changements en cours de match afin de réussir à gagner les matchs. Son objectif est simple : Gagner jusqu’à temps que la Coupe Vertdure soit entre les mains du capitaine. »

Le nouvel entraîneur est très heureux de son arrivée :

« J’ai été vivre un incroyable “trip” de hockey en France pendant deux ans, mais, pour des raisons familiales, c’était maintenant le temps de revenir à la maison. Étant un passionné de hockey, quand le Cool FM m’a contacté, j’étais excité à l’idée de m’embarquer dans un nouveau défi. L’équipe de Saint-Georges a une belle organisation professionnelle et la direction hockey est sérieuse dans son désir de gagner. Je ne me mets pas de pression pour gagner. Je vais instaurer les bases à respecter sans changer l’équipe bout pour bout. Je suis également très heureux de pouvoir compter sur Martin Larivière comme assistant. C’est un homme passionné et émotif qui connaît la ligue depuis longtemps. J’avais été déçu de le perdre comme joueur lorsque je coachais à Saint-Hyacinthe. Bref, j’ai vraiment hâte de commencer vendredi face à Thetford et nous allons aller chercher la victoire. »

Prochaine partie

Le Cool FM accueillera l’Assurancia de Thetford ce vendredi à 20 h, au Centre Sportif Lacroix-Dutil.