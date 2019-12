Une victoire haute en émotions pour le Garaga atome B2

Avec acharnement et ténacité, les joueurs du Garaga atome B2 ont remporté le Tournoi de Lac-Etchemin, qui avait lieu lors de la dernière fin de semaine, après avoir obtenu quatre victoires contre leurs différents adversaires.

L'équipe a ainsi obtenu des gains de 1-0 contre Pro-Lac1, de 9-1 contre Bastions 2, de 5-1 contre Patriote 1 et de 2-0 contre Richelieu. Les joueurs étaient donc fin prêts pour la finale qui s'en est suivie. Le Garaga a affronté la formation des Castors 1 à cette occasion.

Et celle-ci a été intense, puisque le pointage est demeuré 0-0 jusqu'en prolongation. Ce n'est qu'à 1 minute et 10 secondes de la fin de cette 4e période que la formation est parvenue à marquer le but victorieux.

Les efforts de chacun des joueurs, ainsi que les encouragements et conseils transmis par les entraîneurs, ont d'ailleurs fait remporter cette victoire grandement méritée.