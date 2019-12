Marie-Raphaële Savoie se qualifie pour les Championnats nationaux

La patineuse Marie-Raphaële Savoie a obtenu son laissez-passer pour les Championnats nationaux de patinage artistique Canadian Tire 2020, qui se tiendront du 13 au 19 janvier à Mississauga, en Ontario.

L’athlète de Sainte-Marie, âgée de 15 ans, a réussi à se qualifier lors du Défi Patinage Canada, qui avait lieu du 27 novembre au 1er décembre, à Edmonton (Alberta).

À l’issue de la compétition, Marie-Raphaële Savoie a terminé à la 14e place parmi les 43 meilleures patineuses novices du Canada, avec un total de 106.76. C’est ainsi que la patineuse a atteint son objectif de se qualifier pour les championnats canadiens.

« Ça s’est vraiment bien passé. Elle a contrôlé ses émotions. On a senti qu’il y avait beaucoup de pression là-bas chez les patineurs. Elle a été capable de garder le focus. C’est son meilleur résultat dans une compétition canadienne en trois ans », a résumé le père de la Mariveraine, Martin Savoie.

Les championnats réuniront donc en janvier les athlètes faisant partie du top 18, Marie-Raphaële Savoie visant pour sa part le top 10. La patineuse prendra part à la compétition les lundi 13 et mardi 14 janvier. Elle apportera par ailleurs des modifications à son programme, y ajoutant une triple saut.

Continuer de franchir les étapes

Alors qu’elle passera dans la catégorie junior à partir de l’an prochain, Marie-Raphaële Savoie a un autre objectif en tête : représenter le Canada au prochain Grand Prix junior dans le circuit de l’Union internationale de patinage (UIP).

« Son rêve, c’est qu’elle puisse assez bien performer pour se faire remarquer. C’est sa prochaine étape qu’elle aimerait atteindre », a affirmé M. Savoie.

Avec les années, la patineuse cherche toujours à se rendre plus loin en continuant de franchir les étapes, les unes après les autres. Après avoir décidé de suivre les pas de sa sœur Léa lorsqu’elle était plus jeune, elle a poursuivi son parcours en devenant membre d’Équipe Québec, puis a participé à des compétitions toujours de plus haut niveau.

En préparation pour les championnats

Après avoir eu droit à une pause, l’athlète de Sainte-Marie recommencera à patiner à partir de ce jeudi et entamera sa préparation en vue des championnats. D’ici là, son horaire sera bien rempli. Très disciplinée, elle veillera à bien dormir et à bien s’alimenter entre ses séances de patinage.

« Le temps des fêtes va être consacrer uniquement à cette préparation-là. Ça va être particulier, mais elle le vit très bien, elle est conditionnée à ça », a indiqué Martin Savoie.

En plus de commencer les compétitions à un très jeune âge, Marie-Raphaële Savoie s'est déjà démarquée à plusieurs reprises dans sa discipline. La patineuse a notamment été championne aux Jeux du Québec l'an dernier.

« Ça a été une bonne année », a-t-il conclu.



À lire également :

Un nouveau record pour Marie-Raphaële Savoie

Marie-Raphaële Savoie heureuse de ses premiers Jeux du Québec