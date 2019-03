Marie-Raphaële Savoie heureuse de ses premiers Jeux du Québec

Marie-Raphaële Savoie jeune patineuse artistique prometteuse de Sainte-Marie a participé à ses premiers Jeux du Québec. Elle en garde un souvenir impérissable et nous a livré ses impressions.

La compétition

Marie-Raphaële est la première de la délégation à avoir remporté une médaille d’or. Elle avoue avoir eu beaucoup d’attention et de félicitations autant sur place que sur les réseaux sociaux.

La différence entre ses compétitions habituelles et celles des Jeux se dénote dans l’ambiance.

« D’habitude c’est hyper silencieux. Personne ne cri beaucoup. Là c’est comme le contraire, tout le monde criait. Il faut que tu sois capable de faire une bulle de prendre cette énergie-là c’est un peu ce que j’ai fait. J’ai pris l’énergie que le monde me donnait, mais en restant bien concentrée. Et moi j’aime ça. Ça me donne le goût de faire un show et d’en donner encore plus. »