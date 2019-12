Le chasseur Mario Huot au petit écran dès janvier prochain

Le Beauceron et chasseur professionnel, Mario Huot, sera au coeur de dix expéditions de chasse qui seront diffusées en autant d'émissions de 30 minutes à compter de janvier 2020 sur la chaîne TVA Sports.

« Je suis très très content car cela me donne une belle tribune pour faire comprendre que la chasse est une activité noble et respectueuse qui se pratique dans les règles de l'art », de dire le volubile nemrod.

Tous les épisodes de la série, intitulée Road Hunt (Sentier de chasse) sont prêts pour diffusion alors que le tournage pour une 2e série de 10 autres émissions est déjà en marche, a indiqué M. Huot à EnBeauce.com, tout juste de retour d'une expédition en Afrique.

Le programme mettra en vedette beaucoup de jeunes qui sont initiés à la pratique de la chasse de même que des personnes plus âgées qui n'ont jamais tâté du sport. Un épisode est également consacré à l'histoire d'un chasseur qui, après avoir économisé pendant cinq ans, se paye un voyage de chasse à l'orignal dans le province de Terre-Neuve. « Bon nombre des émissions sont très émotives », de signaler le passionné, lui qui ne donne pas sa place pour exprimer ses états d'âme.

La série fait aussi la démonstration que la quête de gibier peut être accessible à tous les portefeuilles et qu'après la récolte, celles et ceux qui ne veulent pas consommer la venaison peuvent la remettre à des programmes comme « Chasseurs généreux »,

Les moments riches des expéditions en pleine nature se déroulent sur plusieurs territoires comme le Québec bien sûr mais aussi Terre-Neuve, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, le Wyoming, l'Argentine et l'Afrique du Sud, pour n'en nommer que ceux-ci.

Mario Huot assure que la chasse pratiquée dans la série télévisée s’effectue dans le respect des valeurs et de l’éthique, qu’il faut mettre en avant dans ce sport, comme le respect des animaux et des peuples visités. En ce sens, il s'est donné une mission pédagogique pour montrer, même aux plus rébarbatifs, que la récolte de bêtes est bénéfique à la santé des cheptels.