Un modèle de partenariat créatif entre Judo Beauce et Vachon École de conduite

Judo Beauce et Vachon École de conduite se sont récemment associés pour mettre en place un modèle de partenariat créatif avec l'inauguration du JudoBus.

L’idée est née de la demande grandissante de transport pour les judokas beaucerons. En effet, le club compte maintenant plusieurs judokas évoluant sur la scène provinciale et les déplacements vers les sites de compétition et d’entraînements regroupés ont augmenté considérablement au cours de la dernière année.

« Avec plus de 15 sorties annuellement, le coût d’un minibus de location, ajouté à celui de l’hébergement, devenait difficilement absorbable pour les familles », a confirmé Sylvain Michaud, entraîneur de l’équipe de compétition LESVA.

Récemment implantée à Saint-Georges, Vachon École de conduite supérieure est déjà réputée pour son dynamisme et ses façons de faire modernes et novatrices. L'école de conduite possédait un minibus de 15 passagers qui n’était pas utilisé à son plein potentiel. Ainsi, les deux parties ont trouvé un terrain d’entente intéressant.

« Nous sommes très fiers de pouvoir nous impliquer dans notre milieu et d’encourager nos jeunes à s’épanouir dans un sport qui les passionnent », a affirmé Samuel Vachon, le propriétaire de Vachon École de conduite supérieure. Il est d'ailleurs fort à parier que ces jeunes conducteurs en devenir en retiendront un bel exemple de coopération et d’implication communautaire.

D’une part, les judokas ont maintenant accès à un minibus à moindre coût et peuvent donc participer à un plus grand nombre d’événements afin de pouvoir développer leur plein potentiel, et d’autre part, Vachon École de conduite supérieure maximise l’utilisation du véhicule et devient un commanditaire officiel des athlètes. De plus, le JudoBus exposera fièrement les deux entités beauceronnes sur plus de 10 000 km de routes québécoises cette saison seulement!

Pour encourager une association sportive, il n’est pas donc obligatoire de donner monétairement, il suffit d’être créatif!