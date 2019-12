Le club Tennis Beauce, hôte des Olympiques juniors

Tennis Beauce a présenté récemment les Olympiques juniors, une activité qui permettait d’initier les jeunes à la compétition tout en s’amusant.

La formule adoptée était celle de trois matchs par joueur et comportaient des concours d’habiletés qui permettaient d’amasser des points bonis pour les équipes.

Voici les équipes gagnantes et les finalistes dans les différentes catégories :

Groupe A

Dans ce groupe, la 1re position est revenue à l’équipe des Rouges, composée d’Alexei Morin, Édouard Peeters et Béatrice Boucher.

En 2e position, on retrouve l’équipe des Jaunes avec Élie-Anna Rodrigue, Thomas Fortier et Charles-Étienne Boucher.

Groupe B

Megan Patry et Lucas Buteau ont terminé en 1re position, alors que Benjamin Lessard et Philippe Godbout ont obtenu la 2e.

Groupe C

Marion Bachand-Méthot et Emma Lagrange se sont retrouvées en 1re position dans le groupe C. Mia Boulanger et Charles Asselin-Poulin ont pour leur part obtenu la 2e place.

Coupe junior Banque Nationale à Drummondville

Pendant ce temps, deux jeunes du Tennis Beauce participaient à la Coupe Junior Banque Nationale à Drummondville.

À l’issue de la compétition, Jean-Gabriel Bernard a remporté la médaille d’argent et Julien Lafranchise a terminé en 3e position dans la catégorie 18 ans.

Période des fêtes

Pour une activité en famille ou entre amis, Tennis Beauce offre un spécial tennis durant la période des fêtes, soit du 23 décembre 2019 au 5 janvier 2020. Pour réservation et information, téléphonez au 418 228-2020.