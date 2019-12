Un but bizarre prive le Cool FM d’une victoire

Les joueurs de Serge Forcier se sont rendus du côté de Sorel-Tracy, hier soir, pour un affrontement contre les Éperviers au Colisée Cardin. Alors que le jeu était plutôt défensif et est resté fermé durant la rencontre, c’est un but bizarre qui a permis à l’adversaire du Cool FM de repartir avec la victoire.

Le match a débuté avec un duel entre Dave Hamel et David Lacroix. Plusieurs coups ont été échangés lors d’un affrontement des plus virils.

Après que la rondelle ait été remise en jeu, la formation de Saint-Georges a pu profiter d’un avantage numérique, à la suite d’un geste répréhensible de la part des Éperviers. Grâce à une passe de Keven Cloutier, Keven Veilleux a ainsi réussi à déjouer le gardien adverse, Marc-Antoine Gélinas, en envoyant la rondelle dans le haut du filet.

Les esprits se sont à nouveau échauffés au Colisée Cardin, alors qu’Hubert Poulin a affronté Antoine Guimond. Mais c’est en marquant que les Éperviers ont riposté.



Olivier Caouette a récupéré la rondelle qui passait près de lui pour ensuite la faire dévier derrière Raphaël Girard. La période initiale s’est terminée à égalité pour les deux équipes, soit par la marque de 1-1.

Lors de la deuxième période, les spectateurs ont eu droit à du jeu fermé, et donc beaucoup moins enlevant. Aucun but n’a été marqué. Les joueurs du Cool FM ont dirigés sept tirs vers le gardien Gélinas, alors que les Éperviers ont obtenu 11 tirs sur Raphaël Girard.

Un but bizarre en troisième période

Un but bizarre est survenu en troisième période, lorsqu’André Bouvet-Morissette a pris la décision illégale de toucher à la rondelle, alors que celle-ci était haute au-dessus de la glace. Le disque est retombé sur la ligne de but, mais un défenseur de Saint-Georges a malencontreusement poussé celui-ci dans son but. Après avoir visionné la reprise vidéo, les arbitres ont accordé ce qui sera le but gagnant de la rencontre.

Le Cool FM n’a toutefois pas baissé les bras, tentant de trouver une manière de déjouer Marc-Antoine Gélinas, mais le gardien a refusé d’obtempérer et a multiplié les arrêts. Les Éperviers ont ainsi remporté la victoire par le compte de 2-1. Malgré cette défaite, la troupe de Serge Forcier garde le moral.

À l’issue de la rencontre, le Cool FM a obtenu 32 tirs (13-7-12) contre Sorel-Tracy, alors que les joueurs de Christian Deschênes en ont obtenu 33 (10-11-12). Les avantages numériques sont de 1/5 pour Saint-Georges et de 0/2 pour Sorel-Tracy.

Mentionnons que les gardiens des deux formations ont également offert de brillantes prestations. Marc-Antoine Gélinas (eff. 0.969) et Raphaël Girard (eff. 0.939) ont d’ailleurs reçu respectivement la première et la deuxième étoiles du match. Grâce à son but gagnant, André Bouvet-Morissette s’est vu décerné la troisième étoile.

L’équipe du Cool FM se prépare, ce soir, à recevoir les Pétroliers du Nord au Centre sportif Lacroix-Dutil. Un duel qui risque d’être fort intéressant.