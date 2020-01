Une partie chaudement disputée entre le Cool Fm et les Pétroliers

L’équipe Cool Fm de Saint-Georges a affronté à Laval les Pétroliers du Nord vendredi dernier. Les Beaucerons ont fait preuve de beaucoup de ténacité en comblant un retard de trois buts, mais ce ne fut pas assez les locaux l’ont emporté 5-4.

Dès la première période, le Cool FM a inscrit le premier but. Keven Veilleux a profité d’une passe d’Anthony Verret pour se retrouver seul pour tirer droit dans le filet en déjouant le gardien Leclerc. S’en ait suivi une chicane entre Dave Hamel et Cédric Labelle qui après être tombé a asséné un coup de poing entouré des arbitres. C’est finalement le joueur de Saint-Georges qui a écopé d’une extrême inconduite. Les Pétroliers en ont profité pour marquer trois fois pour clore la période. François Bouchard, Jean-Michel D’Aoust et Nicolas Poulin ont porté la marque 3-1.

En début de deuxième période, les Pétroliers se sont vus refuser un but dû à un problème d’ancrage du filet. Les Lavallois ont contre-attaqué en désavantage numérique. Nicolas Poulin s’est amené seul en échappé et a déjoué Russo. Ce n’est que dans les dernières secondes de la période que le Cool Fm a réduit l’écart avec un but dans un angle restreint de Marc-Olivier D’Amour en situation d’avantage numérique.

En troisième période, le joueur de l’équipe beauceronne Olivier Dallaire a profité d’une passe de Keven Veilleux pour battre le gardien d’une habile feinte à partir du devant du filet. Avec 6 : 41 à jouer, grâce à un retour de lancer de Simon Demers, Keven Cloutier a marqué le but égalisateur. À moins d’une minute de la fin, les Pétroliers ont brisé l’égalité.

Les avantages numériques : Saint-Georges 1/4, Laval 1/3

Les tirs : Saint-Georges 41 (14-14-13), Rivière-du-Loup 31 (13-9-9)

Les trois étoiles selon le relationniste

1- Francis Desrosiers LAV (2 b 2p)

2- Nicolas Poulin LAV (2 b)

3- Keven Veilleux STG (1 b 1p)