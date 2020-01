Deux victoires consécutives pour les Lynx M13 majeur

À moins d’un mois de leur participation au 61e Tournoi International de Hockey Pee-Wee de Québec, les Lynx M13 majeur ont obtenu deux victoires consécutives en autant partie devant leurs partisans à Beauceville.

Les Lynx ont affronté le Mistral de Mont-Joli, le vendredi 17 janvier. Les deux formations ont d'ailleurs dû se rendre en tirs de barrage afin de déterminer l’équipe gagnante. La première victoire du week-end s'est conclue par la marque de 4-3 pour les Lynx.

Le lendemain, les Commandeurs de Lévis tentaient de se rapprocher à une seule victoire des Lynx au classement général. La formation beauceronne a été très opportuniste tout au long de la rencontre. La rencontre s'est terminée au compte de 6-2 en faveur de la troupe de Philippe Audet.

Les Lynx M13 profiteront d’une fin de semaine de repos avant de se rendre du côté de Lachine et Montréal, les 31 janvier et 1er février, pour y disputer trois rencontres en deux jours.

M12 majeur

L’équipe de Philippe Cloutier était en action à Boisbriand, le samedi 18 janvier. L'équipe faisait alors face aux Titans de l’école Verbe-Divin. L'attaque des Lynx M12 majeur a été explosive, réalisant 6 buts en première période et en rajoutant 4 autres en deuxième période. La formation n'a laissé aucune chance à leur adversaire et ont signé un gain de 10-0.

Une surprise attendait l'équipe, le dimanche 19 janvier, alors que les joueurs se dirigeaient vers l'aréna. La patinoire était couverte d’eau, en raison d'un problème mécanique. L’organisation du showcase n’a pas eu le choix d’annuler plusieurs rencontres, dont celle qui devait opposer les Lynx au Graal du collège Clarétain. L’organisation de collège Clarétain a proposé de reprendre la partie sur le chemin du retour à Victoriaville. C’est donc avec un léger imprévu que la partie s’est jouée.

Le Graal a terminé la première période avec une avance de 4-0. Les Lynx, qui avaient inscrit 10 buts la veille, ne se sont pas laissé abattre et ont touché la cible à cinq reprises lors des périodes suivantes. Malgré tout, la formation s'est inclinée par la marque de 6-5.

Les Lynx M12 seront en action à deux reprises, le 25 janvier, alors qu'ils se retrouveront du côté de Granby.

M18 mineur

Les Lynx M18 mineur ont accueilli les Broncos de l’école La Découverte et les Cougars de l’école des Sources, les 17 et 18 janvier. Les Lynx n’ont pu garder leur avance de 2-1 après deux périodes, lors de leur première partie et ils ont vu les Broncos marquer 3 buts en 3e période dont un à moins de deux minutes de la fin du match.

L’équipe de Raymond Delarosbil a connu ensuite le même scénario que la veille, retraitant au vestiaire avec une avance de 2-1 après deux périodes. L'attaque des Lynx s'est cependant réveillée en inscrivant 4 buts sans riposte en 3e période. La formation a pu ainsi savourer une victoire au compte de 6-1.

Les joueurs du M18 mineur seront au repos pour les deux prochaines semaines. Ils tenteront par la suite de remporter la Classique scolaire de Beauce 2020, qui se déroulera à l’aréna de Beauceville du 6 au 9 février prochains.

M15 majeur

L’équipe de Pierre Poulin a disputé deux parties à l’aréna de Beauceville, les 17 et 18 janvier.

Les Lynx ont sauté sur la glace avec une énergie incroyable lors de leur première partie face aux Broncos de l’école de la Découverte. Lors de cette partie où le M15 majeur a dominé, les joueurs des Lynx n'ont réussi qu'à marquer à une seule reprise, alors que les Broncos sont parvenus à créer l’égalité 1 à 1 avec moins de deux minutes à jouer au match. La formation beauceronne s'est toutefois inclinée en fusillade.

Quant aux Aigles du collège Jean-Eudes, ceux-ci ont inscrit le premier but de la rencontre pour prendre les devants 1-0 dans un match très robuste. Ne voulant pas se voir infliger un deuxième revers de suite, les joueurs ont démontré de la détermination en inscrivant 3 buts consécutifs dans une victoire de 3-1.

Tout comme le M18, les Lynx profiteront de deux semaines de repos avant de prendre part à la Classique scolaire de Beauce 2020.

M15 relève

L’équipe de Stéphane Lessard, quant à elle, bénificiait encore d’une fin de semaine de congé. Les Lynx M15 relève auront la chance de jouer devant leurs partisans alors qu’ils seront en action au Tournoi bantam de Saint-Georges, du 24 au 26 janvier, dans la catégorie Cadet D2. Les Lynx invitent d'ailleurs ceux-ci au Centre sportif Lacroix-Dutil pour venir les encourager.

Match # 1 : Vendredi 24 janvier à 10 h 00 vs les Dragons de la polyvalente Saint-Georges

Match # 2 : Vendredi 24 janvier à 16 h 15 vs les Chevaliers

Match # 3 : Samedi 25 janvier à 09 h 00 vs le Collège français

Match # 4 : Samedi 25 janvier à 18 h 30 vs le Blizzard du Séminaire Saint-François

Les demi-finales et la finale se joueront le dimanche 26 janvier.