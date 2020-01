L'avalanche de toutous porte chance aux Chevaliers de Lévis

Dans le cadre de la Journée des Mascottes, les Chevaliers rencontraient les Estacades de Trois-Rivières dimanche après-midi. Le trio formé de Jordan Côté, Jacob Mathieu de Nathan Morin des Chevaliers a brillé dans une victoire de 5-2.

Dès le début de la partie, les gens dans les gradins attendaient le premier but des Chevaliers afin de lancer leurs toutous sur la patinoire. Ce moment n’est arrivé qu’en deuxième période, car en première ce sont les visiteurs qui ont inscrit le premier but.

Cela faisait que 1 minute 09 secondes de la deuxième période que le joueur des Chevaliers, Jordan Côté a marqué le but qui a permis à la foule de lancer leurs peluches sur la glace. Ce point a semblé enlever une tonne de pression sur les joueurs d’Éric Bélanger. Ce même Jordan Côté atteint le plateau des 10 buts cette saison à 4 : 57. Jacob Mathieu a complété la passe de son coéquipier Nathan Morin à 7 : 25. Il s’agit de son 8e filet de la campagne. Jérôme Mainguy-Nadeau a obtenu une aide sur le but. Après deux périodes, les représentants de Chaudière-Appalaches menaient 34 contre 14 au chapitre des lancers.

Trois-Rivières a tenté en troisième période de remonter la pendre. Les visiteurs essaient de revenir dans le match. À 7 : 27, en troisième période, Malik Thibeault Boisvert des Estacades a marqué dès la mise au jeu. Quelques minutes plus tard, les Chevaliers ont repris leur avance avec un point de William Vachon. Le capitaine des Chevaliers, Dylan Champagne, a porté le coup de grâce aux visiteurs. Bien placé devant le but, celui-ci a profité d’une passe d’Elliot Lavoie. Il s’agit de son 10e but de la saison.

Les trois étoiles RDS sont tous des Chevaliers :

1re étoile : Jordan Côté

2e étoile : Jacob Mathieu

3e étoile : Nathan Morin

Les Chevaliers seront sur la route pour les cinq prochaines parties. Le 14 février, ils seront de retour à la maison pour affronter le Blizzard du Séminaire Saint-François.