Une victoire en fusillade pour le Giovannina de Sainte-Marie

Le Giovannina de Sainte-Marie étaient en action, cette fin de semaine, dans une rencontre face aux Éperviers de Saint-Charles au Centre Caztel.

Sainte-Marie a ouvert la marque à 6:09 de la première période, grâce au 4e filet de la saison de Dave Boily. Les spectateurs ont par la suite dû attendre au deuxième tiers avant qu'un autre but ne soit marqué.

Lors d’un avantage numérique, Jason Breton est parvenu à déjouer le gardien des Éperviers à 4:56. Patrick Labbé a imité son coéquipier un peu plus tard, en s'inscrivant à la feuille de pointage à 15:02. L'avance du Giovannina a cependant été de courte durée, puisque deux buts ont été réalisés du côté de Saint-Charles. Gabriel Bouchard s'est inscrit à 16:47 en supériorité numérique, suivi de Philippe Chouinard à 19:55.

Gabriel Bouchard a forcé la tenue d'une période supplémentaire en créant l'égalité avec son deuxième but du match à 17:34. Aucune des deux équipes n'a pu se démarquer lors de cette période, forçant les joueurs à conclure la rencontre en fusillade.

C’est lors de la huitième séance de tirs que Charles Bêty a donné la victoire aux siens en déjouant le gardien Dwayne Rodrigue qui, tout comme son vis-à-vis Jean-Philippe Fecteau, a été très solide devant la cage des siens.

Malgré une belle remontée, les Éperviers de Saint-Charles ont cédé devant la formation de Sainte-Marie. Le Giovannina est donc reparti avec une victoire 4-3.

Il est à noter que les Mariverains seront en congé lors de la prochaine fin de semaine.

Familiprix de Saint-Joseph

Le Familiprix de Saint-Joseph n'avait aucun match prévu au programme lors du dernier week-end.

La formation sera de retour sur la glace du Centre sportif de Saint-Pascal pour y affronter l'Impérial, le vendredi 31 janvier à 21 h (reprise du match du 11 janvier). Saint-Joseph accueillera également le Plastique Moore de Saint-Damien, le dimanche 2 février, à compter de 12:30.

Trois-Pistoles et Lotbinière en tête

Avec sa victoire de samedi, Trois-Pistoles est toujours en tête de la section Est de la LHCS avec 28 points en 19 parties, soit sept de mieux que Montmagny qui a toutefois deux matchs en main. La Pocatière et Saint-Jean-Port-Joli suivent avec 20 et 19 points respectivement, alors que Saint-Pascal ferme la marche avec 12 points en 18 parties.

Dans l’Ouest, les Mercenaires de Lotbinière ont pris la tête avec 25 points en 18 parties, soit trois de mieux que le Plastique Moore qui ne jouait pas en fin de semaine et a maintenant un match en main. Le Familiprix de Saint-Joseph, qui était lui aussi inactif cette fin de semaine, demeure en troisième position avec 19 points en 18 matchs, soit un de plus que Sainte-Marie, qui a toutefois disputé deux rencontres de plus. Saint-Charles demeure à portée de ces derniers avec ses 16 points en 18 parties.