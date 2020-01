Une première sortie qui rapporte au CNRB!

Le Club de natation régional de Beauce (CNRB) a amorcé 2020 de belle façon avec l’Invitation UNIK provinciale et la troisième rencontre régionale Québec et Chaudière-Appalaches. Le club en était à sa première sortie de l'année avec ces deux compétitions qui se sont déroulées à Pont-Rouge, les 25 et 26 janvier.

C'est une sortie qui a d'ailleurs rapporté au club, puisque les 40 membres participants du CNRB ont ramené en Beauce un total de 39 médailles dont 18 d'or. Les deux événements ont réuni 11 clubs durant la fin de semaine.

Lors de l’Invitation provinciale à laquelle participaient les nageurs les plus expérimentés, Philippe Lacasse et Hubert Bergeron sont montés sur le podium à cinq reprises. Samuelle Thériault, Évelyne Lacasse et Maxim Frenette ont également bien fait, puisqu’ils ont fait de même à quatre occasions. Marie-Élaine Bougie, Julianne Tremblay, Arianne Marcoux, Mathilde Sirois, Julien Rhéaume et Jérémy Dulac ont aussi contribué à la récolte des Beaucerons.

Les jeunes nageurs de la relève, qui ont pris le relais le lendemain, se sont pour leur part appropriés cinq médailles dont trois d’or. Les frères David et Josué Arenas, ainsi que Jade Tanguay, ont ainsi participé à cette première récolte de l’année.

Tous les membres du CNRB présents à ces rencontres en ont profité pour améliorer leurs meilleurs temps à différentes épreuves et certains ont ainsi pu obtenir les standards nécessaires pour participer à divers championnats.