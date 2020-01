Victoire des Chevaliers de Lévis en prolongation

Alors que les Chevaliers de Lévis se trouvaient sur la route pour disputer un 3e match en six jours, le mercredi 29 janvier, les joueurs d'Éric Bélanger ont été accueillis au domicile des Vikings à Saint-Eustache. Une rencontre qui s'est d'ailleurs soldée par une victoire des Lévisiens en prolongation.

Les représentants de Chaudière-Appalaches reprenaient à cette occasion le match qui avait été reporté en raison du mauvais temps, le samedi 11 janvier.

Les visiteurs ont eu droit à un avantage numérique en tout début de rencontre, lorsqu'un joueur des Vikings a été chassé pour obstruction à 00:26. C'est Charles-Étienne Hébert qui en a profité pour marquer son 8e de la saison à 1:51. Une aide a été accordée à Pier-Olivier Roy sur cet unique but du premier vingt.

Au deuxième tiers, les Vikings ont commencé la période en lion avec deux filets inscrits à 1:14 et à 4:42. Les auteurs sont Logan Costenaro et Alexandre Lefebvre. La marque était alors de 2-1 pour la formation de Sainte-Eustache. Nathan Morin s'est par la suite illustré à 11:13 pour créer l'égalité. Le joueur a récupéré le disque laissé dans l'enclave par un défenseur adverse et est parvenu ainsi à déjouer le gardien des Vikings.

Aucune des équipes n'est parvenue à se démarquer lors de la 3e période, ce qui a mené les joueurs en prolongation.

Et cette période supplémentaire a d'ailleurs souri aux Chevaliers. Après s'être emparé de la rondelle à sa ligne bleue, Pier-Olivier Roy a traversé la glace pour inscrire un superbe but qui allait mettre un terme à la rencontre. Les Lévisiens ont remporté le match au compte de 3-2.

Grâce à sa performance, Pier-Olivier Roy s'est vu décerner la 1re étoile RDS. Logan Costenaro des Vikings et Nathan Morin des Chevaliers ont respectivement reçu la 2e et la 3e étoile.

La formation de Lévis conclura le mois de janvier en rendant visite au Blizzard, ce vendredi 31 janvier. L'équipe du Séminaire Saint-François connaît actuellement une très bonne séquence. L'enjeu de ce match sera la première position de la division La Coop Fédérée.