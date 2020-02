Un record d’affluence pour le Tournoi de ringuette de Sainte-Marie

Le 9e Tournoi de ringuette de Sainte-Marie, qui s’est tenu du 29 janvier au 2 février au Centre Caztel, a une fois de plus été couronné de succès cette année. L’événement a connu notamment un record d’affluence, au cours de ces cinq jours de compétition, ayant accueilli plus de 2800 personnes qui sont venues assister aux différentes parties.

Le tournoi a également permis à plus d’équipes de différentes catégories de s’affronter sur les deux glaces du Centre Caztel, grâce à l’ajout d’une soirée.

« Nous sommes très fiers de permettre à toutes nos catégories locales de participer à ce tournoi d’envergure. Nous avons accueilli encore plus de joueuses et d’équipes de l’extérieur. À chaque année, on réussit un tour de force. En 2020, on a réalisé un exploit avec un total de 98 parties et 14 finales », a précisé le président du tournoi, Simon Morin.

Les équipes des Valkyries se démarquent!



Durant ces cinq jours, plusieurs équipes des Valkyries de Sainte-Marie ont eu l’occasion de se démarquer par leurs performances lors des finales du dimanche 2 février, et ce, dans plusieurs catégories. Voici les résultats :

Atome A



Les Valkyries de Sainte-Marie ont remporté une victoire convaincante de 10-3 contre leurs adversaires de toujours, les Rebelles de Bellechasse.



Atome C



Sainte-Marie a gagné par la marque de 7-2 contre les Colibris de Lévis, dans la catégorie Atome C.



Benjamine A



Les équipes benjamines des Valkyries et des 4 Cités se sont livrées une chaude lutte lors de la finale qui s’est terminée en faveur de la formation de Sainte-Marie par le compte de 4-3.

Benjamine C



Un match serré a été disputé entre Sainte-Marie et les Rebelles de Bellechasse. Après avoir effectué une remontée de trois buts pour porter la marque à 7-7, les Valkyries ont forcé la tenue de la prolongation. Les deux formations se sont rendues en tirs de barrage et ce sont finalement les Mariveraines qui ont remporté au 7e tir de barrage, par le pointage de 8-7.

Inter B



La finale Inter B entre Sainte-Marie et Montréal-Nord s’est terminée par la marque de 8-2 en faveur des Valkyries.



Junior B



Dans le junior B, les Valkyries ont eu le dessus dans la rencontre qui les opposait aux Huskies de Repentigny. Sainte-Marie a gagné 3-2 face à leurs rivales.



Novice A



Dans cette catégorie, deux formations de Sainte-Marie se sont affrontées. L’équipe A1 a connu un parcours sans défaite qui a mené celle-ci à remporter les grands honneurs au compte de 8-1 face aux joueuses de l’équipe A2.



Novice B



Le duel entre les Valkyries et les Firebirds de Thetford Mines s’est poursuivi jusqu’en prolongation. Les joueuses de Sainte-Marie ont signé une victoire de 3-2.

Des projets pour la 10e édition

Mentionnons que le Tournoi de ringuette de Sainte-Marie a réuni des équipes de partout au Québec.

« Avec les années, le tournoi a acquis une belle notoriété avec plusieurs ajouts dont la mascotte l’an dernier. Nous avons déjà des beaux projets pour notre 10e édition! Il est important de préciser que tout ça ne serait pas possible sans la collaboration de nombreux bénévoles et partenaires qui s’impliquent à tous les niveaux », a conclu M. Morin.

Le Tournoi de ringuette de Sainte-Marie 2020, c’est :