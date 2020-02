Alexis Roy se joindra au Cool FM de Saint-Georges

L’équipe de hockey Le Cool Fm s’est entendue avec Alexis Roy qui est un choix de 6e ronde de la formation au dernier repêchage. Le joueur est avec les Aigles Bleus de l’Université de Moncton. Ce n’est qu’à la fin des séries éliminatoires de son équipe qu’il viendra se joindre à l’équipe de Saint-Georges. La saison régulière des Aigles Bleus se termine ce samedi 8 février.

Roy mesure 6 pieds 1 pouce ce qui lui permet de protéger la rondelle et n’a pas peur des jeux physiques. Il est originaire d’Amos, où il a évolué dans le Midget AAA pour ensuite pendant 2 ans jouer dans la Ligue Junior AAA avec Vaudreuil. À sa deuxième saison Junior AAA, il a récolté 92 points et 104 minutes de pénalité en 53 matchs. Après une saison dans la MJAHL, est allé à Moncton pour étudier à l’université tout en continuant à jouer au hockey. Il a été constant pendant ses trois saisons universitaires alors qu’il a connu des saisons de 19, 19 et 20 points, ce qui est très bon dans ce circuit.

Alexis avait également son mot à dire concernant la saison de son équipe : « La saison va très bien pour mon équipe et moi-même, on se bat actuellement pour la 3e position du classement général afin d’arriver en bonne posture pour les séries éliminatoires. »

Concernant le genre de joueur qu’il est, il a exprimé : « Je suis un joueur qui est bon dans les deux sens de la patinoire, j’apporte un aspect physique, bonne protection de rondelle, mes deux plus grandes forces sont mon sens du jeu et mon lancer. »

Finalement, lorsqu’interrogé concernant la LNAH et son avenir, Alexis a mentionné : « La LNAH est une très belle ligue, c’est vraiment du bon hockey avec des joueurs de gros calibre, c’est une ligue qui permet de concilier vie professionnelle (travail) et hockey (notre passion) donc c’est une avenue de premier choix. Lorsque ma saison (playoffs) sera terminée, je me joindrai au Cool FM, afin d’aider l’équipe à arriver prête en série et connaître de bonnes séries afin de gagner la Coupe Vertdure. Je termine mon bac (finances) en avril donc je verrai par la suite les opportunités d’emploi qui s’ouvriront à moi. »

La prochaine partie du Cool FM se déroule jeudi 13 février 2020, à 20 h face aux Éperviers.