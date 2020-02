Deux équipes de la Beauce championnes au Tournoi Atome de Beauceville

La première fin de semaine du 46e Tournoi provincial Atome de Beauceville, qui mettait aux prises 16 équipes, s'est terminée par le couronnement de deux formations de la Beauce dans les deux niveaux en compétition.

Dans le calibre B, l'équipe Garaga de Saint-Georges a remporté les grands honneurs, ce qui représentait une troisième bannière de champion pour ces joueurs en autant de tournois.

Ils ont remporté leur premier match 8-0 contre les Commandeurs de Lévis et leur second, par un blanchissage également de 6-0 devant le Blitz de Varennes. Samedi, ils ont à nouveau blanchi l'équipe de Lévis 4 à 0. Le Garaga est revenu en force le dimanche en demi-finale qui s'est terminée par une victoire convaincante de 8-0 contre les Dynamos Orange de Shawinigan.

C'est en finale que l'équipe de Saint-Georges a rencontré le plus de résistance avec une victoire in extremis de 5-4 contre les Baroudeurs de Beauce-Centre alors que le but gagnant a été marqué à 00.06 secondes de la fin de la 3e période.

Notons les performances du gardien du Garaga, Xavier Rodrigue, qui a obtenu la meilleure moyenne de gardien but du tournoi, et Philip Gilbert qui a été nommé meilleur joueur offensif du tournoi.

Si les Baroudeurs de Beauce-Centre ont dû s'incliner dans la calibre B, il en a été tout autrement pour les porte-couleurs de cette équipe dans le C alors qu'ils sont devenus champions du tournoi de Beauceville.

Ils ont gagné leur premier match au compte de 3-1 contre les Huskys de Chaudière-Ouest pour ensuite remporter par la marque de 9-1 et 7-1 contre les Alliers de Montmagny. Un chaud duel a suivi face aux Commandeurs de Lévis qu'ils ont vaincu 4-2. L'équipe a remporté la grande finale par la marque de 3-0 contre... le Garaga de Saint-Georges! Xavier Quirion a été nommé le meilleur attaquant du tournoi alors qu'Édouard Lacroix a décroché le titre du meilleur gardien de buts.

La deuxième fin du semaine du tournoi débute ce vendredi alors que six équipes du niveau AA et dix en A s'affronteront à l'aréna de Beauceville.