L'Assurancia junior AA élimine les Canotiers de Montmagny

Alors que l'Assurancia junior AA affrontait cette fin de semaine les Canotiers dans une série 2 de 3, la formation de Saint-Georges est parvenue à défaire celle de Montmagny à deux reprises.

Vendredi, la troupe de Stéphane Poulin a ainsi obtenu une première victoire convaincante de 13-6. L'équipe a récidivé une seconde fois samedi, en remportant un gain de 10-2 face à leurs adversaires.

Dans ce deuxième match, l'Assurancia a marqué 9 buts lors de la période initiale, et en 2e, Montmagny a vu son gardien se blesser. Is ont alors dû habiller un joueur en gardien pour le remplacer, car il n'y avait pas de substitut. Saint-Georges a été bon joueur, en ne mettant pas de pression et en lançant de loin. Mentionnons que l'arbitre a mis fin à la rencontre après le deuxième tiers, ce qui a confirmé la victoire de Saint-Georges.

La prochaine série quart de finale opposera l'Expert junior AA de Saint-Romuald (2e) à la formation de l'Assurancia. La série débutera ce vendredi au Centre Honco de Saint-Romuald, mais l'heure reste toutefois à confirmer.

Le match no. 2 aura lieu au Centre sportif Lacroix-Dutil le lendemain, samedi, à 20 h 30.