Un gain de 5-3 pour le Giovannina de Sainte-Marie au premier tour des séries

Le premier tour des séries de la Ligue de hockey Côte-Sud Coors Light (LHCS) s’est amorcé cette fin de semaine dans la section Ouest, entre le Giovannina de Sainte-Marie et les Éperviers de Saint-Charles, au Centre Caztel, le samedi 16 février.

Rappelons que ce premier tour des séries concernait les affrontements 2 de 3 opposant les équipes 4 et 5 de chaque section.

Frédérick Mercier et Samuel Landry ont ouvert la marque en première période. Frédérick Mercier s'est d'abord illustré à 3:07, alors que son coéquipier a fait de même lors d'un avantage numérique sept minutes plus tard. Ces deux buts ont ainsi procuré une avance de 2-0 aux locaux. Alors qu'aucun but n'a été marqué au deuxième vingt, les deux équipes se sont échangées six buts dans une 3e période qui a été axée sur l'attaque.

Le joueur des Éperviers, Jean-Philippe Therrien, a par la suite rétréci l'écart 2-1 à 3:28. Le Giovannina n'a pas tarder à reprendre une avance de deux buts, grâce à Alexis Guillemette qui est parvenu à déjouer le gardien à 4:37, lors d'une supériorité numérique. Félix-Antoine Chabot a également accentué cette avance à 5:57.

Les Éperviers sont ensuite revenus dans le match, lorsqu'Olivier Patry a inscrit deux filets à 6:54 et à 9:00. Joey Goulet du Giovannina a cependant réalisé le but d'assurance, et ce, sans aide, à 12:14. La victoire s'est terminée en faveur des Beaucerons qui l'ont emporté par la marque de 5-3.

Cette série se transportera du côté de l'aréna de Saint-Charles, le vendredi 21 février à 21 h. Si un match ultime devait être nécessaire, il sera disputé le dimanche 23 février au Centre Caztel.

Match de Saint-Joseph et de Saint-Damien annulé

En raison d'un manque de joueurs du côté du Plastique Moore de Saint-Damien, le dernier match de la saison régulière devant opposer ces derniers au Familiprix de Saint-Joseph, dimanche en fin de journée, a été annulé. Le Familiprix l'a ainsi emporté par défaut 1-0. Soulignons que les deux équipes se retrouveront en demi-finale de la section Ouest.

Honneurs individuels

La direction de la LHCS a profité de la fin de la saison régulière pour faire connaître ses lauréats aux divers honneurs d'équipes et individuels. L'organisation du Familiprix de Saint-Joseph a d'ailleurs récolté certains de ceux-ci.

La ligue a également fait connaître sa première équipe d'étoiles, ainsi que son équipe d'étoile de recrues.

Trophée Groupe Kreezee (meilleur moyenne de gardien)

Michaël Denoncourt et Martial Ouellet, Mercenaire de Lotbinière, moyenne de 2,70 buts alloués par match

Trophée Martin-Gagné (meilleur buteur)

Jean-Daniel Gauthier, Décor Mercier de Montmagny

Trophée Léopold-Gagné (meilleur pointeur)

Louis-David Bourgault, Décor Mercier de Montmagny

4e titre de champion marqueur et 4e nomination sur l'équipe d'étoiles (vi plus bas)



Trophée Dominic-Michaud (plus gentilhomme)

Charles Dulac-Simard, Plastiques Moore de Saint-Damien

3e titre comme Joueur le plus gentilhomme

Trophée Simon-Cloutier (recrue défensive de l'année)

Charles-Olivier Lévesque, Fondations B.A. Trois-Pistoles

Trophée Karl-Gagné (recrue offensive de l'année)

Carl Thibault, Fondations B.A. Trois-Pistoles

Cinq buts vainqueurs cette saison

Trophée Dave-Noël Bernier (entraineur de l'année)

Eric Belzile, Fondations B.A. Trois-Pistoles

Trophée des Frères Paquet (plus spectaculaire)

Jean-Daniel Gauthier, Décor Mercier Montmagny

Trophée Dave-Chouinard (plus complet)

Michaël Bélanger, Mercenaires de Lotbinière

Trophée Cédrick-Desjardins (meilleur gardien)

Charles-Olivier Lévesque, Fondations B.A. Trois-Pistoles

Trophée Alain-Côté (meilleur défenseur)

Guillaume Létourneau, Familiprix Saint-Joseph

Trophée CCM (Plus utile)

Charles-Olivier Lévesque, Fondations B.A. Trois-Pistoles

Organisation de l'année

Familiprix de Saint-Joseph

Trophée Claude-Turgeon (organisateur de l'année)

Yvan Gingras, Mercenaires de Lotbinière

Première équipe d'étoile

Gardien = Charles-Olivier Lévesque, Fondations B.A. Trois-Pistoles

Défenseur = Guillaume Létourneau, Familiprix Saint-Joseph

Défenseur = Jean-Philippe Soucy, Fondations B.A. Trois-Pistoles

Avant = Louis-David Bourgault, Décor Mercier Montmagny

Avant = Jean-Daniel Gauthier, Décor Mercier Montmagny

Avant = Mickaël Bélanger, Mercenaires de Lotbinière

Équipe d'étoile de recrues

Gardien = Charles-Olivier Lévesque, Fondations B.A. Trois-Pistoles

Défenseur = Alexis Gaudreau, Décor Mercier Montmagny

Défenseur = Zachary Ouellet, Fondations B.A. Trois-Pistoles

Avant = Carl Thibault Fondations B.A. Trois-Pistoles

Avant = Hubert Fréchette, Décor Mercier Montmagny

Avant = Jérôme Thibault, Fondations B.A. Trois-Pistoles