L'équipe U17F-A d1 Ascalon championne des séries de la LSQM

L’Ascalon U17F-A division 1 participait à la phase finale de la compétition hivernale de soccer compétitif ce samedi 22 février. Elles avaient remporté le titre de championne de saison régulière avec en bonus les meilleures fiches offensive et défensive de sa compétition. Cela leur a permis d’accéder au tour final des séries LSQM.

Pour la finale, les Géorgiennes se sont opposées à l’équipe ayant terminé en seconde position du classement régulier, la formation U17F de l’Olympique CRSA. L’Ascalon aurait dominé durant la partie et l’équipe a marqué en premier avec un tir croisé de Rosemary Roy. En seconde période, les Beauceronnes ont continué à respecter le plan de match et ont ajouté deux buts d’avance. Les joueuses Janie Larivière et Léa McCollough ont été celles qui ont fait les points. Ainsi, la finale s’est terminée en faveur de Saint-Georges avec la marque de 5 à 3, Rosemary Roy (2), Léa McCollough (2) et Janie Larivière étant les auteurs des buts. En plus du championnat régulier, l’équipe U17F-A d1 Ascalon obtenait donc également le titre de championne des séries finales LSQM.

Fin de championnat pour les équipes de l’Ascalon Saint-Georges

Les autres formations de l’Ascalon Saint-Georges ont terminé leurs championnats respectifs durant la fin de semaine. La ligue de développement, U9 à U12, a permis à plusieurs équipes de se démarquer et de réaliser de belles performances.

Au niveau de la catégorie U13, l’équipe féminine de l’Ascalon a terminé sa saison hivernale en championnat d1 par une défaite de 2-0 face au Mistral Laurentien. David Loubier, entraîneur de l’équipe est très satisfait des progrès réalisés cette saison : « Des apprentissages importants ont été obtenus et ceux-ci vont mener l’équipe vers une belle saison estivale. Parfois nous avons gagné, les autres fois, nous avons appris ! ».

Du côté masculin, l’équipe U13 M-A d2 Ascalon a terminé son parcours hivernal avec une belle victoire de 5-2 obtenue face à l’Évolution Lévis.

Ligue de soccer Québec Métropolitain (LSQM) U-13 F-A

Ascalon St-Georges U13F-A d1 vs Mistral Laurentien : 0 - 2

U-13 M-A Ascalon St-Georges U13M-A d2 vs Évolution Lévis : 2 - 5

Jérémie Boucher (2), Samuel Brouard, Félix Gaudet, Élie Leclerc

U-17 F-A Ascalon St-Georges U17F-A d1 vs Olympique CRSA U17F : 5 - 3

Rosemary Roy (2), Léa McCollough (2), Janie Larivière