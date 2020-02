Saint-Charles met fin prématurément au parcours du Giovannina

Si les séries éliminatoires de la Ligue de hockey Côte-Sud Coors Light (LHCS) ont véritablement pris leur envol au cours de la dernière fin de semaine, les joueurs du Giovannina ont vu leur parcours se terminer prématurément dimanche soir.

Les équipes de Sainte-Marie et de Saint-Charles se sont retrouvées pour un nouveau duel sur glace, lors du deuxième affrontement de la série quart de finale 2 de 3 de la section Ouest, le vendredi 21 février, à l’aréna de Saint-Charles.



Les deux clubs se sont démarqués dès de la première période. William Labbé a d’abord ouvert la marque pour les Éperviers à 3:54. Les Beaucerons ont riposté lorsque Joey Goulet a créé l’égalité, moins de trois minutes plus tard. Saint-Charles s’est cependant de nouveau inscrit à la feuille de pointage grâce à Keven Dupont, qui a redonné l’avance aux locaux à 12:07. Du côté du Giovannina, Félix-Antoine Chabot a par la suite réussi son deuxième des séries, ce qui a ramené tout le monde à la case départ à 19:17.



La période médiane a été dominée par les Éperviers, qui ont inscrit deux filets contre un pour les visiteurs. De part et d’autre de la patinoire, William Labbé et Joey Goulet ont tous deux réalisé leur deuxième but de la rencontre, à 10:41 et à 13:53. Gabriel Bouchard a ensuite porté la marque 4-3 pour les Éperviers, grâce à l’aide de Labbé et de Daniel Godbout avant la fin de l’engagement.



Le match s’est poursuivi jusqu’en prolongation, après un filet de Samuel Landry inscrit à 9:23. William Labbé a clos la partie en complétant un tour du chapeau. Le but a été compté à la 3e minute, sur une passe de Keven Dupont, ce qui a permis de confirmer une victoire de 5-4 pour la formation de Saint-Charles.

Le Giovannina ne parvient pas à répéter son exploit



Cette victoire a forcé la tenue d’un ultime match, qui a eu lieu dimanche soir à Sainte-Marie. Si le Giovannina a remporté le championnat des séries éliminatoires de la LHCS l’an dernier, l’équipe n’est pas parvenue à répéter cet exploit en 2020.



À 14:53, William Labbé des Éperviers a réussi à tromper la vigilance de Jean-Philippe Fecteau lors de la période initiale. Son coéquipier, William Nadeau, a accru cette avance en inscrivant deux buts rapides à 9.21 et à 13:02. Ce but a été suivi de ceux de Jeff Cantin et de Jessy Croteau en troisième.



C’est Jean-Christophe Fougères qui a donné le coup de grâce à cette série à 18:10, marquant la fin pour les Mariverains. Le joueur des Éperviers a complété la marque, permettant au gardien Dwayne Rodrigue et aux siens de blanchir le Giovannina au compte de 6-0 et mettant fin à cette série quart de finale.