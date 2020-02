Deux victoires pour les Lynx M12 majeur de l'école Jésus-Marie de Beauceville

Mis à part la participation des Lynx M13 majeur de l'école Jésus-Marie de Beauceville au 61 Tournoi pee-wee de Québec, d'autres équipes des Lynx étaient aussi en action au cours des derniers jours.

Le M12 majeur s'est retrouvée du côté du Centre Richard-Lebeau pour y affronter les Broncos de l’école la Découverte (majeur et mineur) ainsi que les Montagnards du collège Saint-Hilaire à une reprise. Ces rencontres ont eu lieu les 22 et 23 février.

Après une défaite par la marque de 3-1 face aux Broncos majeur samedi dernier, la troupe de Philippe Cloutier et de Frédéric Lessard ont remporté deux victoires dans la même journée, au compte de 3-2 face aux Montagnards et de 11-3 contre les Broncos M12 mineur.

Les Lynx affronteront les Commandeurs du collège de Lévis le samedi 29 février au Complexe 2 Glaces Honco.

Deux victoires sur trois pour le M15 relève

Trois matchs en deux jours attendaient les Lynx M15 relève sur les patinoires de Candiac et de Châteauguay. La formation s'est mesurée à cette occasion au Filon Or et des Bois et à l’Amiral du collège Jean-de-la-Mennaie.

Les joueurs du M15 relève ont gagné leur duel face au Filon en fusillade, alors que l'équipe a remporté un gain de 5-4.

Les Lynx se sont d'autre part inclinés par la marque de 3-2 face à l'Amiral, vendredi dernier, lors de leur première partie de la fin de semaine. Lors de la rencontre de samedi, le vent a tourné en faveur en leur faveur. La troupe de Stéphane Lessard et de Stéphane Garon triomphé au compte de 4-2 face à leurs rivaux du collège Jean-de-la-Mennaie.

Les deux prochaines rencontres des Lynx auront lieu le 14 mars prochain, au Complexe de l’Ancienne-Lorette. Ils affronteront alors les Commandeurs du collège de Lévis et les Athlétiques de la polyvalente de l’Ancienne-Lorette.

Le M15 majeur s'incline à deux reprises

Les Lynx M15 majeur se sont retrouvés sur la route lors du week-end dernier. Deux parties contre le Graal du Collège Clarétain et le Filon Or et des Bois étaient prévues et ont été disputées sur la glace de Saint-Cyrille-de-Wendover.

Contre le Graal, l'équipe dirigée par Pierre Poulin et Maxime Lepage s'est inclinée 3-2 en fusillade. L’attaque des Lynx n’a pas réussi à faire mieux face au Filon. Les joueurs du M15 majeur ne sont pas parvenus à marquer dans cette défaite de 5-0.

La formation des Lynx jouera sa prochaine rencontre à l'aréna de Beauceville, le samedi 14 mars. Les Vikings de l’école Secondaire du Mont Sainte-Anne seront les visiteurs à cette occasion.



Deux défaites pour le M18 mineur

L’équipe M18 mineur ont encaissé deux défaites à Saint-Léonard-D'Aston, lors de la fin de semaine dernière. Les Lynx se sont mesurés au Vert et Or du séminaire Saint-Joseph et à l'Amiral du collège Jean-de-la-Mennaie.

Le Vert et Or a disposé de l'équipe de Raymond Delarosbil et de Pascal Mercier au compte de 4-2, alors que l’Amiral a fait de même en triomphant par la marque de 6-3.

Les Lynx tenteront de renouer avec la victoire sur les glaces de Candiac et Châteauguay, lors du week-end prochain. L'équipe croisera de nouveau le fer avec l’Amiral du collège Jean-de-la-Mennaie, mais affrontera également les Cougars de l’École des Sources.



M13 majeur



Les Lynx M13 majeur seront de retour sur la glace au Complexe 2 Glaces Honco, le samedi 29 février. Cette partie les opposera aux Commandeurs du collège de Lévis.



