Le CNRB remporte la bannière de l’équipe par excellence

Le Club de natation régional de Beauce (CNRB) a remporté la bannière de l’équipe par excellence du Championnat AA de l’Est du Québec, qui s’est tenu la fin de semaine dernière.

Ce classement récompense l’équipe dont les nageurs ont obtenu la meilleure performance moyenne parmi les 41 clubs présents à cette rencontre et à laquelle participaient près de 450 nageurs détenteurs de standards AA.

Plusieurs performances sont d’ailleurs à souligner. Mentionnons que Samuelle Thériault est montée sur le podium à cinq reprises, dont trois dans des épreuves individuelles. Philippe Lacasse, quatre fois médaillé, s’est également démarqué lors de ce championnat qui a vu tous les représentants de la Beauce réussir des temps remarquables. Le relais féminin du club beauceron a même réussi à vaincre plusieurs grands clubs, raflant deux médailles dont une d’argent.

Championnat québécois des 11 et 12 ans

La fin de semaine précédente se tenait le Championnat québécois des 11 et 12 ans auquel participaient 600 nageurs appartenant à 65 clubs de partout au Québec. Deux nageurs ont représenté le CNRB à cette occasion et ont connu de belles performances. Même s’ils ne sont pas parvenus à monter sur le podium, les athlètes ont réussi leurs meilleurs temps à vie dans presque toutes leurs épreuves.

Rappelons que les championnats par groupe d’âges ne sont accessibles qu’aux nageurs ayant réussi des standards de temps imposés et qu’ils accueillent les meilleurs nageurs membres de la fédération.

Photos :

1 – La délégation du CNRB aux Championnat AA de l’Est du Québec. De gauche à droite : Samuelle Thériault, Marie-Élaine Bougie, Emy Blanchette, Maxim Frenette, Selma Breton, Philippe et Évelyne Lacasse.

2 – La délégation du CNRB au Championnat québécois des 11 et 12 ans. Jérémy Dulac et Mathilde Sirois.

3 - La délégation du CNRB aux Championnat AA de l’Est du Québec et la bannière de l’équipe par excellence. De gauche à droite : Marie-Élaine Bougie, Philippe Lacasse, Selma Breton, Évelyne Lacasse, Samuelle Thériault, Maxim Frenette et et l’entraineur Ousseynou MBaye (absente, Émy Blanchette).

4 – Le relais féminin du CNRB. De gauche à droite : Marie-Élaine Bougie, Selma Breton, Samuelle Thériault et Évelyne Lacasse.