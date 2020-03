L'Assurancia expulse Saint-Romuald des séries

L’Assurancia Junior AA de Saint-Georges a réussi à expulser des séries l’Expert de Saint-Romuald qui se trouvait au 2e rang du classement général.

Vendredi soir, les Beaucerons jouaient sur la glace de l’Expert remportant une première victoire avec un gain de 3 à 0. Le lendemain, l’Assurancia a terminé le travail au Centre sportif Lacroix-Dutil avec une victoire de 5 à 3 devant 350 spectateurs.

Le gardien Jacob Tremblay a été excellent tout au long de la série, le vétéran Nickolas Morin a marqué 2 buts vendredi. Le défenseur Olivier Beaulieu a donné les devants à son équipe samedi, lui qui avant la rencontre a obtenu le trophée du meilleur défenseur du circuit Loubier, vote obtenu des autres équipes de la ligue. Il avait été nommé joueur de l’année Ashton plus tôt par son équipe.

La prochaine série en demi-finale, l’Assurancia aura comme adversaire les champions du classement général du circuit les Beaucerons de Sainte-Marie qui ont subi seulement 5 revers cette année.

L’entraîneur de Saint-Georges est quand même confiant avant la série : « On est confiant même si on sait qu’ils ont fini premier et nous 7e. On aborde la série sans pression. C’est quand même eux qui ont la meilleure offensive, la meilleure équipe tout court, la meilleure fiche à domicile, la meilleure fiche de la ligue, les meilleurs entraîneurs, le plus bel aréna. Cependant, j’aime rappeler à mes joueurs qu’on est la seule équipe à leur avoir fait subir 2 revers cette année, une fois en tournoi à Saint-Romuald et l’autre fois chez eux, leur seule défaite à la maison d’ailleurs. Voilà pourquoi on est confiant. »

Le premier match de la série se déroulera à Sainte-Marie le vendredi 6 mars. Le lendemain, samedi 7 mars ce sera la deuxième partie au Centre sportif Lacroix-Dutil à 20 h 30.