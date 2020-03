Le Familiprix à égalité avec le Plastiques Moore

Le Familiprix de Saint-Joseph a débuté les séries de demi-finales cette fin de semaine. L’équipe a jouté contre le Plastiques Moore de Saint-Damien.

Lors de leur affrontement dans la série quart de finale, l’équipe de Saint-Joseph tirait de l’arrière 0-2 devant le Plastique Moore. Les Beaucerons voulaient s’assurer d’éviter une élimination rapide devant la formation bellechassoise. Inspiré par le brio de Maxime Cliche qui a inscrit un tour du chapeau, le Familiprix a pris la mesure du Plastiques Moore 6-1 devant 275 personnes réunies le vendredi 28 février à l’aréna J.E. Métivier.

Les visiteurs ont donné le ton en marquant à deux reprises dès la première période alors que Denis Nadeau et Maxime Cliche, avec son premier du match, ont marqué à 12 h 38 et 18 h 3 respectivement.

L’offensive du Familiprix a poursuivi son travail de démolition avec trois autres buts en deuxième. Denis Nadeau a porté la marque 3-0 en inscrivant son deuxième du match lors d’un avantage numérique à 3 h 24, puis Maxime Cliche a mis le match hors de portée des locaux en ajoutant deux filets rapides à 9 h 44 et 11 h 21.

Maxime Lévesque a inscrit le seul but du Plastiques Moore à 15 h 42 et Gabriel Perreault a fermé les livres en marquant son premier des séries à 3 h 30 en troisième. Notons l’excellente performance d’Olivier Lafontaine qui a amassé trois aides pour les vainqueurs.

Égalité

Dimanche après-midi, le Familiprix est parvenu à créer l’égalité 2-2 dans la série disposant du Plastiques Moore 4-2 devant leurs partisans.

Maxime Cliche a ouvert la marque pour le Familiprix à 14 h 24 en première et moins de deux minutes plus tard, Charles Dulac-Simard créait l’égalité en inscrivant son premier but des séries à 15 h 50, sur des aides de Paul Pouliot et Maxime Lévesque.

Junior Lessard, avec son 3e des séries, redonnait les devants au Familiprix avant la fin de la période et en deuxième, les deux équipes se sont échangé deux buts en six secondes, ce qui a permis à Saint-Joseph de conserver son avance.

Maxime Aubin a d’abord créé l’égalité à 6 h 27 et à 6 h 33, Maxime Cliche a marqué le but vainqueur, sur une aide de Denis Nadeau. Yannick Roy a finalement inscrit le but d’assurance tôt en troisième, propulsant ainsi sa formation vers la victoire.

Avec la série maintenant égale 2-2, les deux équipes s’affronteront lors du match décisif qui aura lieu le vendredi 6 mars à l’aréna de Saint-Damien.

Étoiles de la semaine

Première étoile : Maxime Cliche, Familiprix de Saint-Joseph, 5 buts et une aide en deux parties

Deuxième étoile : Davy Noël, Mercenaires de Lotbinière, quatre buts dans le match #2

Troisième étoile : Frédérick Dionne, Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli, 2 buts et 4 passes en 2 parties