120 athlètes de snowboardcross attendus au Mont-Orignal

Près de 120 athlètes de la relève et de l’international participeront à deux épreuves de snowboardcross (SBX) NORAM dans le cadre de l’événement Tournée SBX Speed Nation qui aura lieu du 11 au 13 mars à la station de ski du Mont-Orignal de Lac-Etchemin.

La rencontre se tient sous l'égide de l’Association Québec Snowboard et Canada Snowboard alors que, outre des représentants du pays, on retrouvera également des compétiteurs des États-Unis, de l’Australie, de la Chine et du Japon. Une bourse de 3000 $ sera répartie entre les deux courses.

L’équipe du Québec sera composée d'Anthony Gervais Marcoux (Scott), Guillaume Routhier (Lorraine) William Scott (Val-des-Monts), Juno Turenne (Montréal), Tristan Bell (Aylmer), Clara Chapman (Sutton) Sabrina Gignac-Brassard (Lévis), Fanny Girardin (Yverdon-les-bains) et Maxeen Thibeault (Montréal).

Les membres de l’équipe canadienne NEXTGEN qui seront présents sont Evan Bichon (Colombie-Britannique) Liam Moffatt (Nouvelle-Écosse), Audrey McManiman (Saint-Ambroise-de-Kildare, Québec) et Haili Moyer (Ontario).

Pour les épreuves, les planchistes feront une première descente individuelle chronométrée en qualification et descendront ensuite le parcours à quatre lors des finales.